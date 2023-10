Zukunftssichere IT-Karriere bei Antares-NetlogiX

Am Bankomaten in Österreich sicher Geld abheben, bedenkenlos Gesundheitsdaten mit der AUVA, der Ärztekammer Österreichs, austauschen, entspannt im WLAN im Schloss Schönbrunn surfen – dass das so einfach geht, ist auch dem IT-Dienstleister Antares-NetlogiX (ANLX) zu verdanken. Seit mehr als 20 Jahren unterstützt das starke Team aus Amstetten seine Kunden bei weltweiten Projekten, bei denen Schwachstellen in Netzwerken, Endgeräten und ganzen Systemen geschlossen und gegen Angreifer oder unüberlegtes Handeln der Mitarbeiter geschützt werden.

Junges Team mit Erfahrung und Know-how

Die Firma setzt dabei auf ein junges Team, das innovative Pläne für neue Lösungsansätze in der IT-Sicherheit schmiedet und umsetzt. Dafür braucht es gefestigtes Know-how mit der Bereitschaft zur stetigen Weiterentwicklung und Flexibilität. Und es braucht immer mehr Kolleginnen und Kollegen, die sich mit IT-Security-Services, Infrastruktur und Software-Entwicklung auskennen. Daher baut ANLX auf junge und hochmotivierte Mitarbeiter – im besten Fall auf den eigenen Nachwuchs.

Gesucht: Einsteiger, Umsteiger, Aufsteiger

Statt im „War of Talents“ mitzumischen, konzentriert sich das Unternehmen hierbei auf die eigene Region, engagiert sich für die Wissensvermittlung in Schulen, fördert Studierende, bietet Ausbildungsplätze und anschließende Karrierechancen. Auch für Umsteiger ist immer eine Tür offen. Sie alle erwartet ein zukunftssicherer Arbeitsplatz, auch angesichts des rasanten technologischen Wandels. Der Bedarf nach IT-Fachkenntnis ist ungebrochen und wird noch weiter steigen.

Beste Aussichten: Karriere bei ANLX

Neben hoher Arbeitsplatzsicherheit gibt es bei ANLX auch weitreichende Möglichkeiten für berufliches Wachstum und persönlichen Entwicklung. Außerdem erwartet die angehenden IT-Experten ein attraktives Gehalt, Prämien für ihre Leistungen und die Kostenübernahme für Weiterbildungsmaßnahmen – bereits während der Ausbildung.

Die Auszubildenden werden als Teil des Teams in große, spannende Projekte einbezogen, wobei sie wertvolle Erfahrungen sammeln und weit mehr lernen, als im Lehrplan vorgegeben wird. Natürlich können sie dabei auf die jederzeitige Unterstützung durch ihre Ausbildner und Kollegen zählen. Und weil neben der Arbeit auch der Spaß nicht zu kurz kommen darf, gibt es bei ANLX regelmäßig gemeinsame Events und Aktivitäten, die zur familiären und lockeren Arbeitsatmosphäre beitragen – wie Bowling- und Gamingturniere oder Spieleabende.

Beste Aussichten also auf eine erfolgreiche und zukunftssichere IT-Karriere - ob als IT-Security- oder Netzwerk-Spezialist, Software-Entwickler oder im Bereich der laufenden Kundenbetreuung. Bei Profis aus dem Bereich Consulting, Pentesting oder Projektmanagement freut sich Antares-NetlogiX immer über eine Initiativbewerbung.

Mehr Infos und aktuelle Jobangebote unter https://www.netlogix.at/unternehmen/jobs oder zu den Lehrberufen unter https://www.netlogix.at/karriere-mit-lehre