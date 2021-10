Die HTL als Sprungbrett in die NÖ Industrie

Mit den Höheren technischen Lehranstalten (HTL) gibt es in Österreich eine erstklassige Ausbildung, die junge Menschen ideal auf eine Karriere in der Industrie vorbereitet.

Felix Büchele

„HTLs haben ein internationales Alleinstellungsmerkmal und sind eine Bereicherung für unseren Industriestandort“, sagt IV-NÖ-Präsident Thomas Salzer.

Allein die Verfügbarkeit von HTL-Absolventinnen und Absolventen hat oftmals bei Standortentscheidungen internationaler Unternehmen in Österreich eine entscheidende Rolle gespielt.

Internationale Unternehmen schätzen HTL-Ausbildung

Der Industriestandort profiziert auch enorm von der Bandbreite an Fachrichtungen, die an den HTLs angeboten wird.

Von Bautechnik über Elektrotechnik bis hin zu Maschinenbau, Holztechnik oder Mechatronik – mit einer HTL-Ausbildung stehen den jungen Menschen viele Türen offen. Gerade in HTL-Bundesland Niederösterreich – 15 HTL-Standorte gibt es hierzulande – sind die Karrieremöglichkeiten enorm.

Top-Verdienstchancen und hoher Praxisbezug

Als Berufseinsteiger mit einem HTL-Abschluss verdient man durchschnittlich 2.500 Euro brutto pro Monat. Damit liegt der Durchschnittsverdienst gleich beim Einstieg weit über jenem eines üblichen Maturanten. Mehr noch: In der Industrie wird bis zu 23 Prozent über dem Kollektivvertrag bezahlt.

IV

Neben den viel versprechenden Job- und Verdienstchancen spricht auch der hohe Praxisbezug für eine HTL-Ausbildung. So ist es zum Beispiel üblich, dass Betriebe ihre Ausschreibungen für Stellengesuche, Praktika oder Diplomarbeitsthemen direkt an die jeweiligen HTL-Abteilungsvorstände schicken.

Fachkräftemangel besonders im MINT-Bereich

Trotz der viel versprechenden Berufsaussichten wird in der Industrie der Mangel an gut ausgebildeten Fachkräften zunehmend zum Thema. Die Corona-Pandemie hat die Situation noch einmal verschärft.

IV

So werden junge Talente vor allem im MINT-Bereich, also aus Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, von vielen Unternehmen in der heimischen Industrie gesucht. Laut aktuellen Prognosen werden allein bis 2025 im MINT-Kernbereich österreichweit zusätzlich 55.000 Jobs erwartet.

Und gerade hier sind HTL-Absolventinnen und Absolventen gefragter denn je. Zwei von drei Unternehmen, die einen Job im MINT-Bereich ausgeschrieben haben, suchen bevorzugt Absolventinnen und Absolventen einer HTL.

„Diese Fachkräfte sind unheimlich wichtig für die Industrie in Niederösterreich. Auf sie warten auch überdurchschnittliche Aufstiegs- und Verdienstchancen“, erklärt Salzer.

Digitalisierung erhört Nachfrage nach HTL-Absolventinnen und – Absolventen

Die „Digitalisierung der Wirtschaft“ – Stichwort Industrie 4.0 – hat auch einen Personalmangel in der Informations- und Kommunikationstechnik mit sich gebracht.

In diesem Bereich werden bis 2025 österreichweit ebenfalls 29.000 neue Jobs erwartet. Diese Zahlen zeigen einmal mehr, wie stark Fachkräfte mit technischem Hintergrund gebraucht werden.

Weitere Informationen unter: https://www.noeindustrie.at/ausbildung/htl/