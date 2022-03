Kinderbetreuung: Höchste Zeit für Wahlfreiheit

In NÖ haben nur 25,9 Prozent der Unter-Dreijährigen eine Chance auf einen Betreuungsplatz. Die EU-Zielvorgabe liegt aber bei einer Quote von mindestens 33 Prozent, damit Frauen leichter ins Berufsleben zurückfinden.

Natürlich soll niemand gezwungen werden, rasch aus der Karenz zurückzukehren. Es geht um Wahlfreiheit.

Dabei fehlt es nicht nur an Krippenplätzen oder praxistauglichen Öffnungszeiten. Die Landeskindergärten nehmen Kinder erst ab 2,5 Jahren auf, obwohl die gesetzliche Karenz nach zwei Jahren endet. Diese Lücke gilt es dringend zu schließen.

Laut ecoAustria rechnet sich der Ausbau der Elementarpädagogik auch: Die Bildungsrendite ist in jungen Jahren am höchsten, was in Folge die Wirtschaftsleistung erhört. Zudem entscheiden sich Frauen eher für Kinder, was wiederum unser Pensionssystem entlastet. Höchste Zeit also, dass Niederösterreich hier aufholt!