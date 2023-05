"Ohne Innovation kann man am Weltmarkt nicht überleben“

Herr Präsident, wie innovativ ist denn die NÖ Industrie?

Thomas Salzer: Die Industrie in Niederösterreich ist sehr innovativ. Sie gibt sehr viel Geld aus, um neue Produkte und Technologien zu entwickeln. Ohne Innovation, sowohl Prozessinnovation als auch Produktinnovation, kann man am europäischen und am Weltmarkt nicht überleben. Daher ist Innovation eine der Grundsäulen für den Erfolg der nö. Industrie.

Wie ist die NÖ Industrie im Bereich Forschung und Entwicklung aufgestellt?

Salzer: In Niederösterreich wird der Großteil der Entwicklung und Forschung von der Industrie betrieben. Laut dem aktuellen NÖ Innovationsbericht kommen 75 Prozent aller Ausgaben im Bereich „Forschung und Entwicklung“ von den Unternehmen.

Die Unternehmen sind sowohl untereinander als auch mit den Universitäten und Hochschulen in der Region gut vernetzt. Die FH Wieselburg arbeitet zum Beispiel mit Metall- und Kunststoffbetrieben in der Umgebung zusammen, die FH Tulln forscht intensiv im Biotech-Bereich und ist mit den umliegenden Unternehmen in engem Kontakt.

Welche Beispiele gibt es für Technologien oder Produkte, die in Niederösterreich entstanden und nun weltweit gefragt sind?

Salzer: Eine Innovation aus Niederösterreich ist beispielsweise gerade im All auf dem Weg zum Jupiter. Das Berndorfer Unternehmen Beyond Gravity hat für eine Raumsonde der ESA eine spezielle hauchdünne Beschichtung hergestellt, durch die die Sonde vor den extremen Temperaturen im Weltall geschützt ist.

Das Unternehmen NBG aus Gmünd hat 2022 den NÖ Innovationspreis für ein Glasfaserkabel gewonnen, mit dem man auf einer Länge von bis zu 20 Kilometern selbst feinste akustische Signale messen kann.

Ein weiteres Beispiel ist die Firma Fellner Engineering aus Loosdorf, die ein Kreissägensystem herstellt, dass durch akustische Überwachung der Sägeblätter selbstständig Korrekturen durchführen kann und so Zeit und Sägeblätter spart. Dieses System ist schon bei mehr als 100 Betrieben weltweit in Verwendung.

Ein wesentlicher Innovationstreiber ist die „Green Transition“, der Wandel zur nachhaltigen Wirtschaft: Was tut die NÖ Industrie, um den Herausforderungen des Klimawandels zu begegnen?

Salzer: Die Industrie ist ein wesentlicher Teil der Lösung bei klimapolitischen Herausforderungen und hat in den vergangenen 20 Jahren gezeigt, dass Wachstum ohne weitere Steigerung der CO2-Emissionen möglich ist. Besonders die Energieeffizienz ist schon sehr lange ein Thema für die Produktionsbetriebe.

Die Industrie ist außerdem ein wichtiger Investor für Photovoltaikanlagen und alternative Stromerzeugung. All das brauchen wir, um den Weg in Richtung Klimaneutralität zu beschreiten.

Was wird die niederösterreichische Industrie ihrer Meinung nach in zehn Jahren produzieren – und was vielleicht nicht mehr?

Salzer: Niederösterreich hat einen guten Mix zwischen Grundstoffproduktion und verarbeitender Industrie. Ich hoffe, dass das auch in Zukunft so bleibt, weil es eine gewisse Krisenresilienz bringt.

Aktuell sieht man leider, dass beispielsweise die Automobilhersteller unter der Umstellung von Verbrenner auf batteriebetriebene Fahrzeuge und der großen Unsicherheit leiden. Dazu ist der Markt für Kleinwagen oder Mittelklassewagen massiv eingebrochen. Wenn es in einer Region nur Betriebe aus einer Branche gibt, dann leidet automatisch auch die ganze Region, wenn die Branche leidet. Deswegen ist die Differenzierung auf verschiedenste Produkte weiterhin wichtig.

Das macht es aber auch schwieriger für die Politik, Forschung in gezielten Bereichen zu unterstützen, weil man sich natürlich breiter aufstellen muss.

Wie lautet Ihre Vision für die NÖ Industrie im Jahr 2050? Wohin wird und wohin soll die Reise gehen?

Salzer: Ich hoffe, dass wir 2050 in Niederösterreich ein CO2-neutrale Wirtschaft haben und es uns dennoch gelungen ist, den Wohlstand, die Vielfalt und die Kultur so aufrechtzuerhalten, dass es ein lebenswertes Land ist, wo man gerne lebt, wo man gerne seine Freizeit verbringt, wo man interessante, spannende Jobs findet — in einer am Weltmarkt agierenden Industrie.