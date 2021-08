Rebekka Bakken (NO) | Ida Nielsen & The Funkbots (DM) | Barbara Dennerlein (DT) | Cyrille Aimée(F) | Lash & Grey (SK) | Lylit (AUT) | Moderation: Stella Jones (AUT)

45 Jahre später setzt Wiesen mit WOW! Women of Wiesen einen neuen Schwerpunkt. Mit demFokus auf weibliche Jazz-KünstlerInnen bedient man sich einer wertvollen undunterstützenswerten Nische, die kein Jazz Festival für sich beansprucht. Das Ziel ist es, wie bereitsin den Anfangsjahren mit außergewöhnlichen Jazzperspektiven zu überraschen, die KünstlerInnenwertschätzend zu fördern und neu: die Frauen in den Mittelpunkt zu stellen!

"Ich liebe es, alles in meine Musik zu stecken!" Es gibt kaum einen Satz, der Rebekka Bakkentreffender charakterisiert als dieser. Und wer schon einmal das Glück hatte, mit ihr ein Konzert zuerleben, weiß, wie wahr diese Aussage ist: Wenn Rebekka Bakken die Bühne betritt, verwandeltsich der Konzertsaal in einen energiegeladenen Ort.

Wenn sie die ersten Töne ihres Bechstein-Flügels kitzelt, dann führen diese tief in die Gefühlswelt einer ebenso sensiblen wieunterhaltsamen Künstlerin. Und wenn sie mit ihrer kristallklaren, stets präzisen Stimme ihrekraftvollen Songs in die Halle schickt, kann sich ihrem Bann niemand entziehen. Rebekka Bakkensingt, flüstert und ruft, umgarnt und lacht. Keine Frage, sie lebt ihre Musik.

Barbara Dennerlein

Barbara Dennerleins CDs wurden mit Auszeichnungen, mehrfach mit Jazz Awards und dem Preisder deutschen Schallplattenkritik bedacht, ihre CD "Take Off" (Verve/Universal) erreichte sogarPlatz 1 der Jazz-Charts und wurde als meistverkauftes Jazz-Album gefeiert.

Newtone Management

Barbara Dennerleingehört zum Kreis der wenigen deutschen Künstler mit internationaler Reputation. Sie präsentiertsich auf ihren Veröffentlichungen und in ihren Konzerten als kompetente Vertreterin einer neuenGeneration von Jazz-Musikern und wurde dadurch zur Protagonistin ihres Instrumentes, derlegendären Hammond B 3 und der Pfeifenorgel.

Grammy nominiert:

Cyrille AiméeImprovisation ist für die Grammy-nominierte Künstlerin Cyrille Aimée nicht nur eine Technik,sondern eine Lebenseinstellung. Die gefeierte Sängerin wagte sich vom Singen an Straßenecken inEuropa zu einem schillernden Publikum bei den renommiertesten Jazzfestivals der Welt; vom Ausschleichen, um in Zigeunerlagern in ihrer Heimat Frankreich zu singen, bis hin zur Schauspielerei am Broadway; von der Herausforderung, dem notorisch harten Publikum im NewYorker Apollo Theatre zu trotzen, bis hin zu dem Ruf der New York Times als „aufgehender Stern inder Galaxis der Jazzsängerinnen“.

Unter unzähligen Auszeichnungen gewann Aimée den MontreuxJazz Festival Vocal Competition und den Sarah Vaughn International Jazz Vocal Competition. AlsSchauspielerin spielte Aimée zusammen mit Bernadette Peters in einem Stephen Sondheim-Tributim New Yorker City Center, was sie dazu inspirierte, tiefer in Sondheims Repertoire einzutauchen,was zu ihrem vierten und neuesten Album, Move On: A Sondheim Adventure, führte. Sie hat ihreGeschichte in Meisterkursen, einem TEDx-Vortrag und einigen Ansprachen auf der Konferenz fürWeltangelegenheiten geteilt.

Lash & Grey – Die vielversprechenden Newcomer aus der Slowakei

Die gefeierten slowakischen Pop-Soul-Künstler Kristin Lash & Jakob Gray veröffentlichen ihrDebütalbum "Sleepin` With The Lights"Kristin Lash & Jakob Gray gehören zu den herausragendsten jungen Persönlichkeiten derslowakischen Musikszene. Durch leidenschaftlichen und gefühlvollen Gesang, begleitet vonverletzlichen Texten, hellen Harmonien und massiven Pop-Hooks, haben sie sich einen Namengemacht, der unmöglich zu ignorieren ist.

Martin Tomecko

Sie traten bei den größten slowakischen Musikfestivals vor Weltstars wie Stanley Clarke oder CandyDulfer auf. 2019 gewannen sie den Wettbewerb Bratislava Jazz Days für junge Künstler und denWettbewerb JazzStartUp 2019.Ihre musikalische Vielseitigkeit wird dadurch bestätigt, dass sie das gesamte Album selbst arrangiert und produziert haben.

Ihre Fähigkeit, ihrem Ausdruck Einfallsreichtum zu verleihen, hebtsie von den heutigen Musik- und Modetrends ab und verleiht ihrem Sound ein Gefühl vonZeitlosigkeit.Kristin Lash & Jakob Greys Album "Sleepin` With The Lights On" ist eine großartige Einführung ineine der aufregendsten Soulstimmen der Gegenwart.

Lylit

Die Innviertler Sängerin Lylit startete ihre Karriere wie aus dem Bilderbuch: in New York City nimmtsie der ehemalige Boss von Motown Records unter Vertrag. Damit ist sie in den Reihen großer Musikerinnen wie Erykah Badu. In den USA wird ihre Musik zur Single der Woche bei iTunes.

SeverinKoller

Nach einer turbulenten Zeit kehrte sie nach Österreich zurück und hat inzwischen das neue Album von Conchita Wurst geschrieben. In Wiesen wird die Sängerin und Komponistin ihre Virtuosität am Piano zeigen. Wir freuen uns sehr!

Stella Jones

Stella Jones ist die Tochter des Bebop-Trompeters Carmell Jones und der Fluxus-Künstlerin & Blues-Sängerin Christine Jones. Die gebürtige Berlinerin wuchs umgeben von namhaften Künstlern auf, begann mit fünf Jahren Klavier zu spielen und gab mit sieben Jahren ihr erstes öffentliches Konzert auf der Bühne.

Sie trug den Titel „Miss Black Voice“ und ist als Jazz-, Pop-, Funk- & Soul- und Gospelsängerin bekannt. Sie arbeitet mit internationalen Stars wie Helene Fischer, Otto Waalkes, Katrina & The Waves, Taylor Dayne, Maceo Parker, Gloria Gaynor, Nina Hagen, Marianne Faithful, Omara Portuondo, Chaka Khan, The Duke Ellington Orchestra, VSOP, Wolfgang Ambros, Rainhard Fendrich,Count Basic, Bill Ramsey, Udo Jürgens und viele mehr.

Stella Jones vertrat Österreich beim Eurovision SongContest 1995 und wurde als Support-Act für Superstars wie Tokio Hotel, Otto Waalkes, Lisa Stansfield und Simply Red ausgewählt.

So vielseitig ist die Kunst und Kultur von Frauen und das machen wir beim Jazz Festival Wiesensichtbar und das feiern wir!

Das Jazz Festival 2021 wird nach den „Green Events“ Kritierien geplant, organisiert und umgesetzt.Damit leistet es einen bedeutenden Beitrag zur ökologischen, ökonomischen und sozio-kulturellenNachhaltigkeit des Jazz Festivals.