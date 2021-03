Große Motoren, Allradantrieb, ein Amerikaner durch und durch – das war einmal Jeep. Aber die Zeiten haben sich geändert. Und das Leben (und das Auto-Leben erst recht) ist ohnehin Veränderung …

Der Renegade ist der erste Jeep, der ausschließlich außerhalb Nordamerikas produziert wird – konkret in Melfi/Italien und in Goiana/Brasilien. Im Innersten seines Herzens ist er ein Italo-SUV, ein Fiat 500X (seit geraumer Zeit gehört die Marke Jeep übrigens zum neuen Mega-Autokonzern Stellantis).

Unser Testkandidat hatte unter der Motorhaube einen 120-PS-Dreizylinder – und der Antrieb erfolgte über die Vorderräder. Ja, Sie lesen schon richtig! Über die Vorderräder (statt über alle vier Räder). Wie fährt sich der „Abtrünnige“ damit?

Der Frontantrieb stört überhaupt nicht, in Zeiten wie diesen fährt eh fast keiner mehr ins Gelände – und Schnee gibt es in Ostösterreich auch nicht mehr so viel. Beim Motor hatten wir anfangs etwas Bauchweh, aber Entwarnung: Der erste Dreizylinder in einem Jeep macht keine schlechte Figur, er geht überraschend angenehm zur Sache. Ja, ok, Drehzahlen braucht er, um flott voranzukommen; ja, ok, der Dreizylindersound ist unüberhörbar – aber damit kann man unter dem Strich gut leben!