Das Goldene Ähre Gewinnspiel von Hager!

Hallo, liebe Backfreunde! Ein köstliches Erlebnis erwartet Sie in unserer Hager App! Bevor Sie jedoch die Chance auf spannende Gewinne haben, möchten wir Ihre Meinung hören. Wir haben unsere besten Produkte in verschiedenen Kategorien nominiert, und nun ist es an Ihnen, diese zu prämieren.

Unsere Nominierungen:

Bestes Sauerteigbrot: Gemischter Wecken, Sankt Pöltner, Lehmofen, Tiroler Schwarzbrot

Regionalste Backware: Golatsche (mit Joghurt von Hiegesberger), Heurigenstangerl, Rotkorn Dinkel, Sankt Pöltner, Stangerl

Bestes Handwerksprodukt: Mohnflesserl, Handsemmel, Schokocroissant, Stangerl, Sankt Pöltner

Beste Mehlspeise: Schokocroissant, Nussschnecke, Buttergolatsche, Marillenkrapfen, Zuckerkipferl

Bestes Stangerl: Speck+Käse, Pizza, Käse, Salz, Knoblauch

Nehmen Sie am Voting direkt hier auf NÖN.at oder in der Hager App bis zum 9.11. teil, und nach Abschluss des Votings schalten Sie automatisch die Möglichkeit frei, an unserem exklusiven Gewinnspiel teilzunehmen!

Ihre Stimme gibt nicht nur Ihren Lieblingsprodukten den besonderen Glanz, sondern bietet Ihnen auch die Chance, etwas Großartiges zu gewinnen. Lassen Sie uns gemeinsam feiern, was uns vereint: Liebe, Handwerk und natürlich unsere leckeren Backwaren!

Viel Spaß beim Abstimmen und viel Glück beim Gewinnspiel!