Die neuen Regionsbotschafter! „Wir sind Wienerwald–Lehrlingsedition!“

Eine Region stellt sich vor. In der neuen Video-Kampagne des Wienerwald Tourismus stehen diesmal Lehrlinge aus Partnerbetrieben im Fokus und präsentieren neben ihrem Lehrberuf und Einblicken in die Betriebe auch ihre persönlichen Lieblingstipps der Urlaubsdestination Wienerwald.

Die Tourismus- und Freizeitbetriebe sind im Wienerwald breit aufgestellt und bieten bis hin zum Top-Hotel- und Haubenniveau so viel Entwicklungspotenzial wie kaum eine andere Branche. Man lernt sozusagen nie aus und kann seine Talente und Kreativität frei entfalten. Die „neuen Wienerwald-Botschafter“ Alexander Genswein aus dem Hotel Restaurant Höldrichsmühle (Hinterbrühl), Meliyke Tekin vom Seminar- und Eventhotel Krainerhütte (Helenental), Lukas Marichowski vom Berghotel Tulbingerkogel (Mauerbach), Tatjana Pulker bei Herwig Gasser - Süßes vom Feinsten (Baden) und Maximilian Höller aus dem Klostergasthof Heiligenkreuz (Stift Heiligenkreuz) freuen sich über die Abwechslung und neue Aufgabe, die Region zu vertreten und den zukünftigen Gästen ihre Betriebe vorzustellen. Denn: „Wir sind Wienerwald!“ ist dabei ihr Tenor!

Gestartet wurde die Initiative der Wienerwald Tourismus GmbH in Kooperation mit der Wirtschaftskammer Niederösterreich. Rückenwind gibt es dafür von oberster Stelle: Sowohl Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner als auch Tourismuslandesrat Jochen Danninger sind von den fünf jungen Nachwuchstalenten, die sich als starke VertreterInnen einer ganzen Branche präsentieren, vom Fleck weg begeistert. Ihre Lehrherren sind zurecht ebenso stolz. Tosenden Applaus gab es für die mit den fünf jungen Talenten durchgeführte Wienerwald Lehrlingsedition auch von den Wienerwald-Touristikern, die beim Tourismusempfang im Casino Baden als erste die Gelegenheit hatten, die begleitende Videokampagne auf der Großbildleinwand mitzuverfolgen. Tourismuslandesrat Jochen Danninger unterstreicht: „Lehrlinge sind die Fachkräfte der Zukunft und immens wichtig für Tourismuswirtschaft, in der die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Visitkarte und Erfolgsbarometer zugleich sind.“

Mario Pulker, Spartenobmann und in jeder Weise Insider der Branche, gefällt die Initiative schon alleine aufgrund ihrer pro-aktiven Strategie, dem aktuellen Arbeits- beziehungsweise Fachkräftemangel in der Hotellerie und Gastronomie gegenzusteuern: „In diese Richtung wird auch eine Menge von den gastgewerblichen Fachgruppen unternommen, die seit über zehn Jahren gemeinsam mit dem Verein BEN im Rahmen der Initiative „get a job“ Schüler*innen der 7. und 8. Klassen auf Lehrberufe in der Tourismusbranche aufmerksam machen. Die parallel online gestellte Plattform www.jobmitaussicht.at liefert geballte Informationen zu Aus- und Weiterbildung, Kurse und vieles andere mehr“, so Pulker.

Mehr über den erfolgreich gestarteten Weg die Tourismusbetriebe noch stärker mit den Menschen, die ihr Herzblut und ihre Arbeitskraft in sie investieren, zu präsentieren, weiß Michael Wollinger als Geschäftsführer der Wienerwald Tourismus GmbH: „Die aktuelle Kampagne greift direkt in den Berufsalltag und zeigt mit attraktiven Video-Clips den Weg unserer fünf Lehrlinge durch die Fachausbildung in den ausgewählten Partnerbetrieben in der Destination Wienerwald. Die Kampagne macht aber auch Lust auf den Lehrberuf, in dem sie die abwechslungs- und chancenreichen Seiten zeigt, sind doch Österreichs Fachkräfte in der Hotellerie und Gastronomie weltweit gefragt.“ Die neue Kommunikationsstrategie eröffnet für den Wienerwald Tourismus-Chef ungeahnte Chancen und Möglichkeiten, um den Menschen, die die Betriebe ausmachen, eine Plattform zu geben. Die Region wird für die Gäste damit greifbar und zeigt ein authentisches Bild von dem, was die Wienerwald-Betriebe ausmacht: Gelebte Gastfreundschaft, Liebe zum Beruf und Top-Qualität im Angebot! Ein neuer, spannender Ansatz in puncto Vermarktung der Tourismusdestination!

Ab sofort online!

Erfolgreiche Premiere feierten die ersten Einblicke in die Videokampagne beim kürzlich stattgefundenen Tourismusempfang im Casino Baden. Alle kompletten Videos inkl. Interviews und Hintergrundinfos sind ab sofort auf www.wienerwald.info und den Social-Media-Kanälen des Wienerwalds zu finden! Ganz nach dem Motto: Schauen Sie sich das an!

Wienerwald Tourismus GmbH

https://www.wienerwald.info/wirsindwienerwald