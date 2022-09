Teilnehmer*innen für Diabetes-Studie gesucht!

Die Studie DiabPeerS untersucht die Auswirkungen eines moderierten Austausches von Typ-2-Diabetiker*innen über einen Messenger via Smartphone zu diabetesrelevanten Themen – ähnlich einer Selbsthilfegruppe. Dafür werden noch Teilnehmer*innen gesucht.

Anforderungen:

Mindestens 40 Jahre

Typ-2-Diabetes seit max. 10 Jahren

HbA 1c von mindestens 6,5%

von mindestens 6,5% Keine Insulinpflicht

Besitz eines Smartphones

Als Dankeschön gibt es:

50 EUR

spannende Messergebnisse zu Körperfett, Muskelmasse, Blutdruck, Blutwerte

Kleine Aufmerksamkeit der Österreichischen Gesundheitskasse

Über die Studie:

Diabetes mellitus ist eine der wichtigsten nicht übertragbaren Krankheiten und kann schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben. Ein Großteil des Therapieerfolgs liegt in den Händen der Betroffenen selbst z. B. entsprechende Ernährung, körperliche Aktivität oder Einnahme von Medikamenten. Die Patient*innen müssen ihr Leben und ihre Erkrankung optimal aufeinander abstimmen. Dieses sogenannte Diabetes-Selbstmanagement gelingt besser, wenn sich Betroffene mit anderen Betroffenen austauschen können.

Die Studie DiabPeerS untersucht, ob Menschen mit Typ-2-Diabetes durch eine gegenseitige Unterstützung und Austausch über einen Messenger am Smartphone gesundheitlich profitieren können. Zu den prominenten Vertretern eines Messengers zählen z.B. WhatsApp oder Signal. Der zeit- und ortsunabhängige Austausch ist ähnlich einer Selbsthilfegruppe. Die Messenger-Gruppen werden von einem geschulten Diabetiker*in moderiert, der wiederum von Diätolog*innen angeleitet wird.

Um die gesundheitlichen Wirkungen bewerten zu können, nehmen die Teilnehmer*innen an Messungen entweder an der Fachhochschule St. Pölten, oder in einem der Landeskrankenhäuser in Wr. Neustadt, Hollabrunn und Mauer/Amstetten teil.

Was bringt die Teilnahme?

Austausch am Smartphone mit Gleichgesinnten ähnlich einer Selbsthilfegruppe

Unterstützung von zuhause oder unterwegs

Wissenschaftlich fundierte Ergänzung zu Ihrer laufenden Diabetestherapie

Praktische Tipps zum gesunden Lebensstil (Ernährung, Bewegung …)

Info und Anmeldung

diabpeers.fhstp.ac.at

diabpeers@fhstp.ac.at

+43/2742/313 228 – 572

Foto: zVg

Die Studie DiabPeerS (diabpeers.fhstp.ac.at/) wird von der Fachhochschule St. Pölten, der Österreichischen Gesundheitskasse, der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften und dem Universitätsklinikum St. Pölten durchgeführt und von der Gesellschaft für Forschungsförderung Niederösterreich m.b.H. gefördert. Das Projekt wird von der NÖ Landesgesundheitsagentur unterstützt.