Aufleben zum Herbst-Sparpreis

Das Waldviertel erwartet Sie mit frischer Luft, märchenhafter Natur und vielen kleinen Glücksmomenten jeden Tag: Hier in der Sole Felsen Welt können Sie in warmer Heilsole baden, in der großzügigen Saunalandschaft bei kreativen Aufgüssen durchatmen, sich bei einer Massage oder Beauty-Behandlung verwöhnen lassen, im idyllischen Naturteich schwimmen und im Naturzimmer Kraft tanken. Unser Restaurantteam serviert Ihnen täglich eine köstliche Vielfalt an Schmankerl aus der Region, und wer möchte, kann bei sportlichen oder auch ganz gemütlichen Ausflügen die schöne Natur des Waldviertels entdecken.

Beim „Herbstsparer“ Paket erwarten Sie mindestens drei erholsame Tage in der Sole Felsen Welt mit folgenden Highlights:

3 Übernachtungen im Sole Felsen Hotel****

Begrüßungsgetränk

Reichhaltiges Frühstücksbuffet von 07:00 bis 10:30 Uhr

Ganztägiger Eintritt in das Sole Felsen Bad und die Sole Felsen Sauna (auch am An- und Abreisetag)

Alle Inklusivleistungen des Sole Felsen Hotels****

Übernachten Sie zum Beispiel statt um 127 € p. P. und Nacht um nur 108 €. Die Aktion gilt nur bei Buchungen ab 3 Nächten im Oktober und November und kann nicht mit anderen Aktionen und Urlaubsangeboten kombiniert werden.

Salz, das unser Leben versüßt

Heilsames Wasser und knapp 1.000 m2 Wasserfläche warten auf Sie. Das Wasser ist mit Bad Ischler Heilsole angereichert, die die Gelenke entlastet, positiv auf das Hautbild wirkt und den Kreislauf stabilisiert. Tauchen Sie ab vom Alltag und ein in die fünf Solebecken oder ziehen Sie ein paar Bahnen im Sportbecken. Zudem laden der Strömungskanal, die Sole Relax Lagunen und viele weiteren plätschernde, sprudelnde Möglichkeiten zum Abschalten ein.

Tiefenentspannung

Entspannung bietet auch die großzügige Saunawelt, die mit ihrer Vielzahl an Saunen und dem Dampfbad weit und breit einzigartig ist. Neben Felsen-Hamam, Saunabar, Dampfgrotte, Infrarotkabine und jeweils drei Saunen im Innen- und im Außenbereich steht Ihnen auch der Saunagarten mit seinen Liegewiesen offen. Diese befinden sich direkt am idyllischen Naturteich, in dem Sie sich nach dem Saunagang abkühlen und erfrischen können.

Naturgenuss und Kulturerlebnis

Das Sole Felsen Hotel**** ist Ausgangspunkt für viele schöne Ausflüge. Erkunden Sie die geschichtsträchtige Gmünder Altstadt, das Renaissance-Schloss und die Altstadt von Weitra, das Schremser Kunstmuseum und die Sonnenwelt in Großschönau. Mit der traditionsreichen Waldviertler Schmalspurbahn „erfahren“ Sie die Region. Im Naturpark Blockheide mit seinen moosbewachsenen Wackelsteinen spüren Sie den Herzschlag der Natur, ebenso im Naturpark Hochmoor mit seinem faszinierenden Unterwasserreich. Sie wollen noch mehr? Budweis in Tschechien ist nur ca. 60 km entfernt.

Die Kraft des Waldviertler Urbaums

Weil man da gleich länger bleiben will, komplettiert das stylische wie gemütliche Sole Felsen Hotel**** das umfassende Erholungsangebot. Alle Naturzimmer sind mit einem Bett aus Fehraholz ausgestattet, das ausschließlich mit Holzverbindungen gefertigt ist. Die spezielle Ausrichtung von Stamm- und Wipfelende soll den körpereigenen Energiefluss harmonisieren. Weitere feine Naturmaterialen schaffen ein gesundes und hygienisches Schlafklima. Der Wald scheint zum Greifen nah.

Sichern Sie sich jetzt 15 % Rabatt auf Ihren Sommerurlaub online auf www.solefelsenwelt.at/de/herbstsparer