Josh. bringt neue Songs auf die Bühne

Hits wie „Cordula Grün“, „Expresso & Tschianti“ oder „Wo bist Du“ brachten dem Wiener Musiker große Erfolge. Seit 2022 arbeitet Josh. aber mit voller Kraft an neuen Songs.

Sein drittes Album „Reparatur“ wird heuer am 22. September veröffentlicht. Für Schwechater Fans gibt es aber schon am Samstag, 26. August, auf der Schlossbühne der Rothmühle die eine oder andere Kostprobe aus „Reparatur“. So zum Beispiel das neue Lied „Martina“, das schon im Vorjahr als Single veröffentlichte „Von Dir ein Tattoo“ oder auch „Tanzen bei der Arbeit“.

Musik von Josh. changiert (nach eigenen Angaben) zwischen Element Of Crime und Wanda und steckt voll Charme und Wiener Schmäh. Mit einem Augenzwinkern erzählt der Musiker Geschichten aus dem Leben, bleibt dabei aber immer auf leicht ironischer Distanz.