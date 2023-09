60 Jahre Volksbank in Wiener Neudorf

APA-Video

Ein noch traumhafter warmer Herbstnachmittag bot 80 Festgäste zu diesem runden Volksbankgeburtstag in Wiener Neudorf eine würdige Kulisse, ehe der Regen am späten Abend den Herbstbeginn einläutete.

Filialleiter Andreas Bertalan begrüßte die anwesenden Gäste, bedankte sich bei den Kunden für die jahrelange Treue zur Volksbank sowie bei seinem Team für die gute Zusammenarbeit. Er selbst und seine Mitarbeiter kamen in Tracht und sogar sein Hund ‚Filou‘, welcher als Inventar der Filiale quasi in Teilzeit beschäftigt ist, trug ein zünftiges rot-weißes Karotuch um den Hals. Bertalan berichtete, dass die gesamte Woche hohe Frequenz herrschte und am Glücksrad Geschenke und Gutscheine von Unternehmern aus Wiener Neudorf im Gesamtwert von € 5.000,- verspielt wurden.

Regionaldirektor Martin Heilinger fand ebenfalls lobende Worte für die großartige Arbeit der letzten Jahre und wünschte dem gesamten Volksbank-Team weitere so erfolgreiche Jahre. Andreas Bertalan leitet in Bezug auf Unternehmensfinanzierungen und Veranlagungen eine der wichtigsten Bankfilialen in der Region.

Special Guest Andreas Goldberger, im launigen und nicht immer ernst zu meinenden Interview mit Martin Heilinger, berichtete von der guten Zusammenarbeit mit der Volksbank und dass er seit mittlerweile 16 Jahren der Volksbank-Familie angehört. Angesprochen auf das Gerücht, dass der V-Stil eine Vertragsbedingung der Volksbank in der Zusammenarbeit mit den ÖSV Schispringern war, dementierte dieser zwar nicht, verwies aber auf die ungünstigere Alternative des Pflugstils, welcher zu keinen akzeptablen Weiten führte. Auf die Frage einer mögliche geplante Schisprungschanze in Wiener Neudorf, da sämtliche Bemühungen in Wien bisher gescheitert sind, musste dieser zugeben, dass es Überlegungen gegeben hatte, die Einflugschneise Schwechat aber die Höhe einer Flugschanze nicht zulasse.

Erich Moser, Vizepräsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich, ging in seinen Worten auf die Bedeutung der Volksbank im Bezirk ein, lobte die professionelle Zusammenarbeit zwischen Unternehmern und der Bank und unterstrich aus eigenen Erfahrungen das exzellente persönliche Service.

Bürgermeister Herbert Janschka überbrachte die Grußworte der Gemeinde Wiener Neudorf, gratulierte zum Jubiläum und präsentierte einen Rückblick auf die geschichtliche Entwicklung der Volksbank in der Gemeinde Wiener Neudorf. Er bedankte sich dafür, dass die Volksbank als einzige Bank dem Ort die Treue hält und erzählte von seiner persönlichen Beziehung zur Volksbank, in welcher er selbst in jungen Jahren als Mitarbeiter tätig war.

Die Gäste verbrachten einen zünftigen, gemütlichen, unterhaltsamen Nachmittag mit DJ Mateo. Kulinarisch wurden sie vom Catering Gondola, sowie Zeiserl Bier verwöhnt. Andreas Goldberger stand für Autogramme und Fotos noch bis am späteren Abend zur Verfügung.

Ein durch und durch gelungenes Fest für die Kunden, das noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Volksbank Wiener Neudorf

Europaplatz 1

2351 Wiener Neudorf