Was mich beschäftigt

Hallo, mein Name ist Elisa Datler. Ich bin 17 Jahre alt und gehe zurzeit in die HLW Horn. Was ich später beruflich machen möchte, ist leider noch unklar. In meiner Freizeit liebe ich es, ein, zwei Stunden ins Fitnesscenter zu gehen, um einen klaren Kopf zu bekommen – ein perfekter Ausgleich zur Schule. Zusätzlich treffe ich mich am Wochenende gerne mit meinen Freunden oder lasse einfach die Woche entspannt ausklingen. Als heutiger Jugendlicher, geht man gerne einmal in bekannte Discotheken oder besucht angesagte Festivals.

Zurzeit beschäftigt mich das Thema sehr, wie die Zukunft von uns Jugendlichen aussehen wird. Die Inflation steigt, Kriege werden mehr und das Klima verschlechtert sich weiter und weiter. Da zweifelt man doch schon selbst, ob und wie man sich eine Familie beziehungsweise eine Zukunft aufbauen soll. Wenn es so weiter geht wie bisher, stelle ich mir die Zukunft von mir und meinen zukünftigen Generationen nicht wirklich rosig vor. Wobei wir im Waldviertel noch viel Glück haben, hier zu wohnen – es gibt wesentlich schlimmere Orte.

Aktuell finde ich es interessant, wie die Zukunft von unserem Waldviertel aussehen wird. Es werden immer und immer weniger Bäume aufgrund des Borkenkäfers. Wobei ich es großartig finde, dass sich schon so viele Organisationen und Schulen engagiert haben, um neue Bäume zu pflanzen. Denn: Was wäre das Waldviertel ohne Wälder?