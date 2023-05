KUNST, KULTUR & KULINARIK

Die hervorragende Saalakustik, die ausgeklügelte Ton- und Lichtanlage und das besondere Flair, welches das K4 in Kilb zu bieten hat, machen den Saal zu DEM Treffpunkt in und rund um Kilb und ermöglichen eine breite Vielfalt an Veranstaltungen jeglicher Art. Heute noch auf dem Frühlingskonzert des Musikvereins, trifft man sich morgen schon beim Kabarett oder plant seine eigene Feier mit persönlichem Touch im Veranstaltungssaal des K4.

Foto: zVg

Je nach Veranstaltung bietet der Saal Platz für knapp 900 Personen. Ein voll ausgestatteter Schank- und Küchenbereich lässt den Wirten Ihrer Wahl aufkochen und keine Wünsche offen.

Sie planen eine Geburtstagsfeier? Oder ein anderes Fest? Dann ergreifen Sie die Gelegenheit und kontaktieren Sie uns:

K4 – wo wir uns treffen.

Infos: Silvia Moderbacher

k4@kilb.at

027487321-15