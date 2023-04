Regional für Ihre Photovoltaik

Die Montage von Photovoltaikanlagen auch auf sanierungsbedürftigen Dächern ist für erfahrene Profis möglich. Auch manche Dacheindeckung stellt an eine einwandfreie Montage ganz besondere Ansprüche. Elektrofachmann Markus Kadlec (Mitte) von „Der PHALKE“ in Strasshof und Horst (li) und Phillip (re) Zwang von der Dachdeckerei Zwang aus Bockfliess arbeiten dabei Hand in Hand für Ihre Sicherheit.



Foto: Schlor