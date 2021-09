Wir begrüßen diese Jahreszeit mit einem bunten Herbstmarkt und einem tollen Rahmenprogramm für die ganze Familie. Verschiedene Stände bieten pikante und süße Köstlichkeiten an und das Bläserensemble Unique Horns sorgt für gute Stimmung. Was bei keinem Herbstfest fehlen darf, ist natürlich der Most und der Sturm, ob Rot oder Weiß, das bleibt jedem selbst überlassen.

Verpassen sollte man auf keinen Fall die Kürbis- und Gemüseschnitzkünstler, die wahre Kunststücke mit ihren geschickten Händen und Werkzeugen gestalten. Kunterbuntes Herbst-Basteln in der Kinder- und Familienwelt, sowie eine Alpaka-Wanderung, Ponyreiten und Kutschenfahrten warten auf alle jungen und junggebliebenen Gäste.

Eintritt:

Erwachsene € 18 | Kinder (6-18 J.) € 10 | Familien (2 Erw. + max. 3 Ki) € 46 €

Jahreskarte: Erwachsene 37 € | Kinder (6-18 J.) 21 €

Kontakt: 2294 Schloßhof 1 | T: 02285 20 000 | Email: office@schlosshof.at | www.schlosshof.at