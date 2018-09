Krise als Chance für einen neuen Beruf

Firmenpleiten, Sparmaßnahmen und Umstrukturierungen in den Unternehmen zwingen oft zur beruflichen Neuorientierung. Hier hat das WIFI Niederösterreich die Bildungsberatung im Angebot, die verborgene Talente oder lang gehegte berufliche Wünsche in die Tat umsetzen hilft. Denn gut ausgebildete Fachkräfte werden von den Unternehmen händeringend gesucht. Daher liegen zum Beispiel die Gesundheitsberufe absolut im Trend in einer Gesellschaft, die immer älter wird. Eine Masseurin ist am Arbeitsmarkt immer gefragt. Die weitere Schulung zum Heilmasseur steht nach Absolvierung der Grundausbildung, der WKNÖ-Befähigungsprüfung und des Berufspraktikums offen – bis hin zur selbständigen Berufsausübung. „Unser Lehrgang Grundausbildung Massage ist absolut top, wir haben maximal 15 Teilnehmer und ein hochspezialisiertes Trainerteam“, meint WIFI-Produktmanagerin Mag. Adelheid Kühmayer stolz, Quereinsteiger aus vielen Berufen interessieren sich für diese Ausbildung. Informations-Veranstaltungen und detaillierte Aufnahmegespräche mit den Lehrgangsleitern und Produktmanagern bringen Klarheit in die angestrebte Weiterbildung.

Vom Philosophie-Studium zur Werkmeisterschule

Robert Scharf hat nach zwei abgeschlossenen Studien eine ganz andere berufliche Richtung eingeschlagen. Mit dem Wissen und der Erfahrung aus einer angeschlossenen Zimmererlehre und der WIFI-Werkmeisterschule Bauwesen, hat sich der 42-Jährige aus Innermanzing im Bezirk St. Pölten einen erfolgreichen Holzbaubetrieb aufgebaut. „Ich habe Bildende Kunst und Philosophie studiert. Die Liebe zum Handwerk und zum Bauen hat mich aber nie losgelassen, und so habe ich danach eine Lehre als Zimmerer begonnen. Bei den vielen ausführenden Tätigkeiten hab ich Freude am Handwerk gefunden und konnte meine Fähigkeiten stark ausbauen. Ein befreundeter Zimmermeister hat mir die WIFI-Werkmeisterschule empfohlen, die er selbst vor 20 Jahren besucht hat. Kurz darauf saß ich auch schon im Kurs.“ Robert Scharf fand den Mix aus Theorie und Praxis am WIFI besonders wertvoll, denn unter den Vortragenden waren viele gute Praktiker. Die Gruppe war motiviert, fleißig und gut untereinander vernetzt. Mit der Werkmeisterschule Bauwesen hat er sich daher einen wichtigen Grundstein für sein langfristiges Ziel, die Baumeisterprüfung, gelegt.

Beispiele wie diese kennen die Weiterbildungsprofis im WIFI sehr gut. „Neue Lebensabschnitte beginnen oft mit einem WIFI-Kurs“, sagt der Institutsleiter Andreas Hartl und rät zur Bildungsberatung.

„Mit einer WIFI-Potenzialanalyse gewinnt man nicht nur Entscheidungssicherheit sondern entdeckt auch oft neue Berufschancen.“ Für die Entdeckungsreise eignet sich jedenfalls auch das Online-Kursbuch des WIFI unter www.noe.wifi.at.