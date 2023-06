Dein Job im Lebensmittelgroßhandel

Das Familienunternehmen KASTNER hat sich seit 1828 von einer kleinen Greißlerei zu einem der wichtigsten Lebensmittelgroßhändler in Österreich entwickelt.

KASTNER ist nicht nur ein wichtiger Partner für Gastronom:innen und Nah&Frisch Kaufleute, sondern auch ein bedeutender Arbeitgeber im Waldviertel und den Regionen. Über 40 unterschiedlichen Berufen kann man hier nachgehen, von Social Media Manager:in bis Tourenplaner:in. Wusstest du, dass es bei KASTNER eine eigene Abteilung gibt, die sich mit der Entwicklung maßgeschneiderter Softwarelösungen für den Lebensmittelgroßhandel beschäftigt? Dass die

KASTNER Einkaufsabteilung täglich mit den großen Playern der Industrie verhandelt?

Die Speisekarten des Landes mitentwickeln

Die Einkaufsabteilung bei KASTNER jongliert täglich mit einem 60.000 Artikel großen Sortiment. Von mehr als 1.700 Lieferant:innen. Ein neues Produkt kommt auf den Markt? Du bist garantiert der oder die Erste beim Verkosten – noch lange bevor es im Einzelhandel erhältlich ist – und entscheidest mit, ob es in deinem Lieblingslokal auf dem Teller landet. Für dich ist ein Apfel viel mehr als nur die Frucht eines Obstbaumes? Anbau, Herkunft, Geschmack, Lagerbedingungen und Saisonalität sind Aspekte, die du beim Kauf bedenkst? Dann bist du in der KASTNER Einkaufsabteilung genau richtig !

Einkaufs-Jobs bei KASTNER

Junior Einkäufer (m/w) Hygieneartikel/Verpackung/Kosmetik für Zwettl

Mitarbeiter (m/w) Einkaufssekretariat für Zwettl – Vollzeit/Teilzeit

Mitarbeiter (m/w) in der Stammdatenwartung für Zwettl

Operativer Einkäufer (m/w) - Handelswaren für Zwettl

Über die KASTNER Gruppe

Das österreichische Familienunternehmen KASTNER gehört zu den Top 10 des Lebensmittelhandels in Österreich, beschäftigt an acht Standorten (Zwettl, Amstetten, Eisenstadt, Jennersdorf, Krems, Wien Nord, Wien Süd, Wolfsberg) rund 950 Mitarbeiter:innen. Das Traditionsunternehmen ist bedeutender Arbeitgeber in den Regionen und verfügt über Lebensmittelkompetenz in Gastronomie, Lebensmitteleinzelhandel, Bio-Fachhandel und Convenience.