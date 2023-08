KDK Bei KDK zu Ihrer Traumküche

Foto: Werbung

W ir sind Ihre Anlaufstelle bei der Planung und Einbau von Neuküchen und besitzen das notwendige Knowhow für Küchenerneuerung. Zusätzlich zum Hauptgeschäft in der Laaer Straße 16 in Korneuburg, können Sie nun im Planungsbüro in Mannhartsbrunn Echtküchenmodelle in perfekten Räumlichkeiten ansehen.

Norbert Kozisek, Inhaber des Küchenstudios KDK legt größten Wert auf ehrliche, persönliche Betreuung. Er begleitet seine Kunden beim kompletten Planungs- und Umsetzungsprozess Ihrer Traumküche. Nachdem bei einem Erstgespräch für Ihre Wünsche und Vorstellungen, aber auch Budget eine Lösung gefunden wurde, kommt der Küchenexperte persönlich ausmessen. Durch seine lange Erfahrung kann Ihnen Herr Kozisek innerhalb kurzer Zeit eine perfekte Handskizze der Küche zeichnen, sodass Sie als Kunde sofort eine Vorstellung davon bekommen, wie Ihre Traumküche aussehen wird. Natürlich alles ohne Mehrkosten. Im neuen Planungsbüro in Mannhartsbrunn können Sie sich bei gemütlicher, entspannter Atmosphäre Echtküchenmodelle hautnah ansehen. Vor allem Häcker- und Rotpunkt Küchen, welche eine sehr große Preisspanne von preiswerten Erstküchen bis zur qualitativ Hochwertigen Küchen abdecken. HÄCKER- Aktionsküche Carart 407/1

Landhausküche Modell Ravenna Lacklaminat ultramatt in 8 verschiedenen

Farbtönen, erhältlich, Apl 39mm Dekor

inkl Geräteset Blaupunkt

Kühlschrank EG 1720, Backrohr EG 1140, Kochfeld EG 1311, Esse EG 1834,



ABHOL-Sonderpreis 8.545,- inkl. 20% Mwst. ohne Lieferung/Montage

ABHOL-Sonderpreis 8.545,- inkl. 20% Mwst. ohne Lieferung/Montage Foto: KDK Von Anfang bis Ende bedeutet, dass der Küchenchef ebenfalls bei der Endmontage der Küche vor Ort anwesend ist und für eine reibungslose und perfekte Umsetzung sorgt. Durch das Netzwerk an ausgezeichneten Handwerksbetrieben, kann eine höchste professionelle Durchführung garantiert werden. Sie planen eine Küchenerneuerung? Kein Problem. Herr Kozisek hat das Knowhow um auch aus alten Beständen etwas Neues zu Schaffen. Es wurden schon vielfach Küchen renoviert ohne zum Beispiel den Boden entfernen zu müssen. Foto: Werbung