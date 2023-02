Bei KDK zur Ihrer Traumküche

Vollbild

Darf es etwas mehr sein? In dieser Küche kommen viele tolle Extras zusammen. Bei der Front handelt es sich um eine Synchronpore-Front in der Farbe Loft Brown Oak. Kombiniert wird sie mit einem Korpus und einer eckigen Metall-Griffmulde in Black sowie mit einem Glasschrank mit Industrial-Rahmen, Chimney Glas und Venice-Beleuchtung. Bei der Küchenzeile und bei der Insel wurde eine Sockelhöhe von nur 50mm gewählt. So können unsere NEW DIMENSIONS-Schränke mit einer Höhe von 910mm zum Einsatz kommen – für extra viel Stauraum.Auch bei der Insel wurde an nichts gespart: Ausgestattet mit dem hängenden Frame-Regal und mit der neuen Sockelbeleuchtung wird sie zum Hingucker dieser Planung.

