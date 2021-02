Fronten, Farben, Materialien und weitere Extras

Der optische Blickfang jeder Küche, die Front. Zur Auswahl stehen verschiedene Kunststoff oder Lackfronten, Holzdekornachbildung, sowie furnierte Echtholzfronten oder sogar massive Holzfronten.

Individualität bei der Küchenplanung bietet die Vielfalt an Schranktypen, Regallösungen, Eck- oder Klappschränke, sowie Schiebetürenschränke und Drehtüren. „Hochschränke bis zu 2340mm Höhe mit einer durchgehenden Front sind ein absoluter Blickfang“, betont KDK-Küchenexperte Norbert Kozisek.

In Kombination eines 50mm hohen Sockel und einer 20mm starken Arbeitsplatte, lässt sich auch eine Arbeitshöhe von 98cm realisieren.

Korpusfarben und Qualitätsmerkmal

Alle Rotpunkt Korpusdekore unterstreichen die Wertigkeit Ihrer Küche. Insgesamt stehen 26 Korpusfarben für die Innen- und Außenfläche zur Auswahl, somit erleben Sie ein komplett neues Küchenerlebnis!

Zur Individualisierung kann die Korpus-Farbkombination für den Einlegeboden, sowie die Rückwand unterschiedlich oder gleich gestaltet werden.

Alle Rotpunktküchen sind mit 19mm starken Einlegeböden ausgestattet. In Kombination mit der 8mm starken Rückwand bietet dies zusätzliche Stabilität für die Küchenschränke.

Die Konstruktion der Korpen bietet nicht nur viel Stauraum, sondern auch weiteren Platz für Anschlüsse hinter den Schränken. Hängeschränke werden mit einer verdeckten 3-Punkt-Aufhängung aus Metall befestigt, die milimetergenau eingestellt werden kann. Die Bohrung für die Träger der Einlegeböden werden mit speziellen Bodenträger kippsicher eingebaut.

Im Spülenschrank und unter Kühl-/Gefrierschrank ist standardmäßig ein Wasserblech aus Aluminium eingebaut.

GRIFFLOSE KÜCHEN

Wir können sehr gut verstehen, warum unsere grifflosen Küchen so beliebt sind. Durch die integriertern schaffen wir eine moderne und minimalistische Küche mit klaren Linien. Das sorgt wiederum für eine ruhige Ausstrahlung. Ein zusätzlicher Vorteil unserer grifflosen Küchen ist die große Vielfalt an Möglichkeiten, so dass das Finish immer zu Ihrer Küche passt. Möchten Sie das Muldenprofil zum Beispiel lieber im Edelstahllook oder in der Korpusfarbe? Es ist Ihre Küche, Sie entscheiden. Gut zu wissen: Fast alle unsere Küchenprogramme sind in einer grifflosen Variante lieferbar

KNÖPFE UND GRIFFE

Bei Küchen ist der Türgriff der „Punkt auf dem i". Erst der richtige Griff verleiht Ihrer Küche das gewisse Etwas. Mit mehr als 100 Varianten bieten wir Ihnen die größte Kollektion an Griffen. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Formen und Stilen. Vom Knopf und Bügelgriff über den Muschelgriff bis zum Ringgriff. Von schlicht und Design bis hin zu modern und nostalgisch. Natürlich können Sie auch das Material und die Farbe selbst bestimmen.

ZUKUNFTSKÜCHEN

Natürlich möchten sie lange Freude an Ihrer Küche haben. Gleichzeitig soll sie der Umwelt Rechnung tragen und energieeffizient produziert sein. Bei uns können Sie die umweltfreundlichen Küchenschränke aus der Serie Greenline wählen. Greenline Küchenschränke sind aus BioBoard gefertigt, einem sehr stabilen Material, das zu 90% aus Recyclingholz besteht. BioBoard Gen2 erfüllt die strengsten Emissionsnormen. Bei den Formaldehyd-Emissionen genügt BioBoard Gen2 der -Norm, der weltweit strengsten Norm in diesem Bereich. Damit liegen wir deutlich unter den Standards von CARB2 und E05. BioBoard Gen2 garantiert ein gesundes Raumklima. Wählen Sie Greenline, damit wir die Natur für nachfolgende Generationen erhalten.

INTERNATIONALE PERFEKTION

Rotpunkt ist seit mehr als 90 Jahren als Qualitätsmarke für moderne und hochwertige Küchen weltweit bekannt. Die Wahl einer Küche von Rotpunkt bedeutet, sich für eine nachhaltige Küche mit langer Lebensdauer zu entscheiden, die Ihnen optimalen Komfort bietet und jahrelang Freude bereitet. Küchen mit einer großen Auswahl an Farben, Materialien und Maßen. Ausgestattet mit modernster Technik und hoher Benutzerfreundlichkeit dank vieler komfortabler Lösungen. Rotpunkt. Internationale Perfektion.