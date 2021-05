Die X haben Saison, Crossover ist nach wie vor „in“. Der XCeed ist – nach Fünftürer, SW (Sportswagon) und ProCeed – das vierte Ceed-Modell.



Für die Garage ist er viel zu schade, der XCeed. Und viel zu aufgeweckt auch. Das liegt vielleicht an den munteren Anzugfarben, die er im Kasten hängen hat. Das liegt vielleicht auch an den Gummistiefeln und am Matschmäntelchen (also: dem Unterfahrschutz, den er frech bis über den Hintern hinaufgezogen hat; übrigens: 184 Millimeter Bodenfreiheit; 4x4 gibt es leider nicht).



Das liegt vielleicht aber auch am 204-PS-Benziner. Und das liegt vielleicht auch an der Komfort- (Luxus-)Ausstattung, die etwa die Platin-Variante mitbringt. Assistenten, wohin man in der (Sicherheits-)Liste schaut. Dazu Ledersitze wie im Wohnzimmer, ein Soundsystem wie im Jazzclub und ein Navi (mit virtuellem Cockpit und 12,3-Zoll-Kombiinstrument) wie beim Geheimdienst. Apropos Geheimdienst. Für den sind zwar die Vitaminfarben am Blech nicht so geeignet (zu auffällig). Dafür helfen die Smartphone-Schnittstelle, die getönten Scheiben oder die dreigeteilt umlegbaren Fondsitzlehnen (40:20:40 – im Alltag viel praktischer als die übliche 60:40-Aufteilung) weiter.