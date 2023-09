Kindergarten und Volksschule St. Raphael St. Raphael begleitet und beflügelt seine Kinder

Gemeinsam spielen, lernen und wachsen in Kindergarten, Volksschule und Hort St. Raphael in Maria Enzersdorf. Foto: Privatschulen der Erzdiözese Wien/Gabriele Paar

H and in Hand arbeiten Kindergarten und Volksschule St. Raphael in Maria Enzersdorf für einen behutsamen und erfolgreichen Start der Bildungslaufbahn.