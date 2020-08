Aus Niederösterreich sind das knapp 1800 Paare die jedes Jahr eine Form der künstlichen Befruchtung in Anspruch nehmen. Seit Anfang August 2017 können Kinderwunschpaare innovativ, kompetent und persönlich im „Kinderwunsch im Zentrum“ in der Brüdergasse in Tulln betreut werden.

Wenn nach ungefähr einem Jahr ungeschütztem Geschlechtsverkehr ein positiver Schwangerschaftstest auf sich warten lässt, macht es Sinn, sich bei Kinderwunsch im Zentrum kompetent und persönlich beraten zu lassen und Unterstützung zu holen. Es muss nicht unbedingt eine künstliche Befruchtung sein, denn es gibt viele Möglichkeiten in der Abklärung und Therapie.

Das Ehepaar Dr. Sator steht gemeinsam mit seinem erfahrenen Team allen Kinderwunschpaaren auf dem Weg der Erfüllung des Traumes vom eigenen Kind zur Seite.

>> Wir können alle reproduktionsmedizinischen Verfahren anbieten, die nach dem österreichischen Fortpflanzungsmedizingesetz möglich sind<<

Von den ersten Schritten bis hin zu den intensiven reproduktionsmedizinischen Methoden werden alle Möglichkeiten in der in Österreich erlaubten Abklärung und Therapie angeboten. Die Behandlungskosten werden in bestimmten Fällen vom österreichischen IVF Fonds übernommen.

>>Direkte Abrechnung mit dem IVF Fonds von etwa 70% der Kosten<<

In bestimmten Fällen kann eine Förderung durch den IVF Fonds zu etwa 70% in Anspruch genommen werden. Hierbei werden bis zu 4 Versuche unterstützt. Neben der bekannten IVF Behandlung bieten wir auch individuelle Stimulation für Frauen über dem 40 Lebensjahr, personalisierte Zusatzleistungen und Infusionstherapien an.