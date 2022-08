Programm vom Mondscheinkino in Eggenburg

Wir starten am 20. Juli in die erste Woche. Bis 15. August heißt es an 18 Abenden von Do bis SO ab 21 Uhr – Film ab! Fackellicht vor den imposanten Zinnen und tolle Filme vereinen sich zu unvergesslichen Kinoabenden.

Viele anerkannte österreichische und europäische Filme stehen auf dem Programm wie auch preisgekrönte Filme und Blockbuster - ein vielseitiges Programm für Jung und Alt, das sich auch wunderbar für einen gemeinsamen Kinoabend mit der ganzen Familie eignet.

Für einen gelungenen Abend der Gäste sorgt der Mondscheinkino-Wirt mit kulinarischen Schmankerln und kühlen Getränken. Der Sommer kann kommen!

