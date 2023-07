Mondscheinkino Eggenburg: Topfilme im schönsten Open Air-Kino

Wiese beim Kanzlerturm, jeweils Do – So, Beginn 21 Uhr.

Im traumhaften Ambiente der Eggenburger Stadtmauer werden die Besucher in die Welt des Films entführt. Auf einer 84 m2 großen Leinwand, umgeben von Mauern und Türmen, präsentiert das Mondscheinkino die besten Filme und Blockbuster der aktuellen Saison. Auch die österreichische und europäische Filmkultur ist wieder ein fester Bestandteil des Programmes.

Die Freunde des Mondscheinkinos Eggenburg erwartet ein breit gefächertes Angebot. Wir zeigen unter anderen „Super Mario Bros.“ und „Die Schule der magischen Tiere 2“, sowie der mit 4 Oscars ausgezeichnete Film „Im Westen nichts Neues“. Auch „Avatar 2 – The Way of Water“ und „Love Machine 2“ stehen ebenfalls auf dem Programm. Mit Schmankerln aus der heimischen Gastronomie und Popcorn ist für einen perfekten Kinoabend gesorgt.

Programminfos, Kartenreservierung und -verkauf

www.mondscheinkino.eggenburg.at

Tel. 02984 3400

Information:

Tourismus-Information Eggenburg

Tel. +43 2984 3400, tourismusinfo@eggenburg.at

www.eggenburg.at, www.facebook.com/eggenburg

www.instagram.com/mittelalterstadt_eggenburg/