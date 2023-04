Soll mein Kleinkind in eine Kinderbetreuungseinrichtung?

Die Personalkosten der Vormittagsbetreuung werden vom Land Niederösterreich übernommen, was dazu führt, dass ein Angebot in einer Kleinkindgruppe, Krabbelgruppe für viele Eltern günstiger wird. Somit ist es für mehr Mütter oder Väter möglich darüber nachzudenken, ob ein früherer Arbeitsbeginn sinnvoll ist.

Entgegen steht das „schlechte Gewissen“, dass noch immer vor allem Mütter in sich tragen, da die Kinder mit einem Jahr doch noch sehr klein sind. Wir haben dazu Frau Marion Hopfgartner, Bildungsexpertin in der Elementarpädagogik und Bildungsmanagerin befragt, was Kleinkinder schon in diesem Alter mitnehmen können und welche Tipps sie Eltern gibt. Sie hat mit ihrem Buch „Tatsächlich – der 1. Tag ist da“ schon im Jahr 2013 Stellung vor allem zum Übergang von Familie in die Kleinkindbetreuung, genommen und wir haben sie auch hierzu befragt.

Heute haben weniger Kinder Geschwister und leben soziale Beziehungen in den ersten Jahren vor allem mit Erwachsenen, die natürlich auch immer großes Verständnis und Kooperationsbereitschaft zeigen. In den Kleinkindgruppen hat Ihr Kind die Möglichkeit mit Gleichaltrigen in Kontakt zu treten und erste Erfahrungen zu machen. Kinder schauen sich Dinge von anderen ab. So geben vor allem gleichaltrige Kinder Impulse, die schnell und einfach nachgemacht werden können, da sie die eigene Lebensrealität ansprechen.

Wir erleben sehr oft, dass schon Kleinkinder ihren Weg der Kommunikation finden und vor allem Spielimpulse aufgreifen, die andere vorzeigen. Es findet eine nonverbale und noch nicht so verständliche Kommunikation zwischen manchen statt, die eine ganz eigene Faszination auf das Kind hat.

Gerade in der Sprachentwicklung haben Kinder, die nur eine Sprache hören die Chance in mehrsprachigen Kleinkindgruppen eine zweite Sprache natürlich zu erwerben. Unsere Welt ist eine interkulturelle Welt geworden und ein großer Teil der Kinder hört und lernt spielerisch in den ersten 6 Lebensjahren bereits 2-3 Sprachen. Bis zum Alter von 6 Jahren ist in vielen europäischen Ländern Englisch als Zweitsprache bereits vorhanden. Der Bereich im Gehirn, der die Sprachverarbeitung lenkt, ist stärker ausgeprägt und rezeptiver für das zukünftige Sprachenlernen. Bei bilingualen Kindern wurde gezeigt, dass dieser Bereich beim Umschalten zwischen den Sprachen besonders aktiv ist, was auf eine erhöhte kognitive Flexibilität und Kontrolle hindeutet. Und was gibt es besseres als Sprachen ohne Druck und spielerisch im Alltag zu erwerben.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass jedes Kind anders ist und dass einige Kinder möglicherweise mehr Zeit brauchen, um sich an die neue Umgebung zu gewöhnen. Wir müssen hier die Standards aus dem Kindergarten loslassen und erkennen, dass wir einen kleinen Menschen ansprechen wollen, sich auf das neue und spannende Erlebnis Gruppe einzulassen.

In Studien wir z.B. der Wiener Krippenstudie von Dr. Wilfrid Datler, wird oft über erhöhten Stress vor allem bei Kleinkindern während der Eingewöhnung gesprochen. Deshalb empfehle ich Eltern, die einen Platz suchen die Kleinkindeinrichtung nach einem langsamen und schrittweisen Eingewöhnungsmodell zu ersuchen. Optimal ist das TLI Phasenmodell. Es werden hier 2 Monate Zeit eingeplant, um den Übergang langsam zu gestalten. Oft sind die Kinder im ersten Monat nur eine Stunde im Gruppengefüge und gewöhnen sich so besonders langsam daran. Ich empfehle Ihnen auch im dritten Monat noch verfügbar zu sein. Ist ein Kleinkind gut eingewöhnt, so ist es nicht sinnvoll innerhalb von wenigen Monaten einen Wechsel in eine andere Einrichtung vorzunehmen, sondern dem Kind seine Lern- und Entfaltungsmöglichkeit in der Kleinkindgruppe zu ermöglichen.

Natürlich spielt auch die Gruppengröße, das Vorhandensein von Nischen und Rückzugsorten, das Vorhandensein von Bewegungslandschaften, die Möglichkeit des Kindes Ruhe und Schlaf zu jeder Zeit zu finden, der hohe Betreuer:innenschlüssel und ein gutes Verständnis der pädagogischen Fachkräfte für Eltern und Kind eine Rolle. „Denken Sie daran, dass nicht nur Ihr Kind die Zeit braucht, sondern auch Sie. Es beginnt ein neuer Lebensabschnitt, der auch für Sie ein Loslassen auf einer ganz neuen Art und Weise bedarf. Eine qualitativ hochwertige Kleinkindgruppe erkennen Sie vor allem daran, dass sie sich in ihrer Ausstattung und im Tagesablauf von einer Kindergartengruppe wesentlich unterscheidet. Die Bedürfnisse der Kleinkinder sind andere. Wenn wir diese wahrnehmen und die Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen, so wird Ihr Kind von der Kleinkindgruppe profitieren.