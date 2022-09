Moderne Schule mit Fokus auf MINT

Vor gerade einmal drei Jahren hat das private Gymnasium und Realgymnasium Klosterneuburg mit zwei ersten Klassen den Schulbetrieb aufgenommen. Inhaltlich setzte man von Beginn an ganz klar auf die MINT-Fächer: Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik liegen im Fokus.

Rekordschnell zum Gütesiegel

Das Team aus engagierten Pädagoginnen und Pädagogen hat dies so gut umgesetzt, dass der Schule in Rekordschnelle das MINT-Gütesiegel vom Bildungsministerium verliehen wurde. Damit werden Einrichtungen ausgezeichnet, die besonders vielfältige Zugänge für begeistertes Lernen in diesen Bereichen bieten.

Persönlichkeitsbildung und soziales Lernen

Christlich-wertorientierte Persönlichkeitsbildung und soziales Lernen sind weitere Schwerpunkte. „Unsere Schülerinnen und Schüler sollen erfahren, dass sie in ihrer Einzigartigkeit und mit ihren Talenten wichtig und wertvoll sind“, beschreibt Schulleiter Johannes Poyntner das pädagogische Fundament. „Das leben wir in unserer christlich geprägten Schulgemeinschaft und das fördern wir durch die familiäre Atmosphäre, die unsere Schule prägt.“

Erweiterung und Neubau in Planung

Nicht zuletzt sind auch die Nähe zur Donau und das viele Grün um den derzeitigen Standort der Schule eine echte Bereicherung. „Wir beziehen die Natur immer wieder in unseren Unterricht ein“, erzählt Johannes Poyntner. Biologie lasse sich so wunderbar anschaulich unterrichten und manchmal finde der Unterricht auch in anderen Fächern einfach im Freien statt.

Die aktuell sieben Klassen sind in einem eigens errichteten Übergangsgebäude neben dem ehemaligen Essl Museum untergebracht.

Eine Erweiterung ist in Planung, damit ab dem Schuljahr 2023/24 auch die Oberstufe hier ihr schulisches Zuhause finden kann. Der Schulneubau entsteht auf dem ehemaligen Kasernengelände.