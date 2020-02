Julius Raab gilt nicht nur als „Baumeister der Republik“. Er gründete 1945 den Wirtschaftsbund, die Österreichische Volkspartei (ÖVP) und in Folge auch die Wirtschaftskammer. Er ist heute nicht nur in Erinnerung, weil er von 1953 bis 1961 Bundeskanzler war. Es werden auch legendäre Episoden unter seinem Namen erzählt.

So war seine Leibspeise die „Beamtenforelle“, eine Knackwurst, die Julius Raab täglich zu Mittag aß. Auch an einem Freitag. Als der christlich-soziale Politiker einmal von einem frommen Katholiken darauf hingewiesen wurde, dass der Freitag doch ein Fasttag sei, entgegnete der Spitzenpolitiker: „A Knackwurst gilt net als Fleisch, die gilt als Mehlspeis‘!“

Zu Ehren des 75-jährigen Jubiläums laden daher der Wirtschaftsbund Niederösterreich und die NÖN zum „Knacker-Contest“ ein: Schickt uns eure lustigsten Knacker-Fotos – die besten werden dann auf unserer Website veröffentlicht. Einfach eure Bilder per E-Mail mit dem Betreff „Knacker-Contest" bis 24.2.2020 an Einsendungen@noen.at schicken und euer Foto ist in der Galerie ab 25.2.2020 auf NÖN.at dabei.