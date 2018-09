Bus und Bahn gelten zu Recht als sehr sichere Verkehrsmittel. Ermöglicht wird das durch das Zusammenspiel vieler zuverlässiger Komponenten von der Eisenbahnbremse bis hin zum Signal am Bahnübergang. Was viele nicht wissen: Oft stammt diese Technik aus Mödling. Die Technologieunternehmen Knorr-Bremse GmbH und Dr. techn. Josef Zelisko GmbH haben ihren Sitz öffentlich gut erreichbar in der Nähe des Mödlinger Bahnhofs.

Beide gehören zur deutschen Knorr-Bremse Gruppe, dem weltweit führenden Hersteller von Bremssystemen für Schienen- und Nutzfahrzeuge mit fast 6 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2017 und rund 28.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 30 Ländern.

In Mödling entwickelt und produziert Knorr-Bremse unter anderem Schienenbremsen für alle Arten von Schienenfahrzeugen. Diese sind bei Notbremsungen unverzichtbar und können somit helfen, Leben zu retten.



| zVg

Für Knorr-Bremse-Geschäftsführer Manfred Reisner ist klar: „Die enge Zusammenarbeit von Entwicklung und Produktion trägt wesentlich zu unserem Erfolg bei.“ Auch für Nutzfahrzeughersteller bietet Knorr- Bremse Bremssysteme sowie Antriebs- und Getriebesteuerung. Darüber hinaus beliefert die in Mödling ansässige Tochterfirma Skach GmbH Nutzfahrzeugbetreiber mit zahlreichen Original- und Ersatzteilen vom Blinkerglas bis hin zum Scheibenwischer.



| zVg

Die 1918 gegründete Firma Zelisko hat sich auf Energie- und Verkehrstechnik spezialisiert. Fahrscheindrucker und Leitstellen für öffentliche Busse werden ebenso in Mödling hergestellt wie wartungsfreie LED Bahnsignale und Eisenbahnkreuzungssicherungen.

Unsichtbar für die Kunden leisten die Strom- und Spannungswandler sowie Sensoren ihren Dienst in intelligenten Stromnetzen und Industrieanlagen.

Zum Thema

Die Knorr-Bremse GmbH hat ihren Sitz in der Beethovengasse. Neben Schienenbremsen werden auch Sandungssysteme und Scheiben-Wisch-Wasch-Systeme an Schienenfahrzeughersteller und Betreiber in der ganzen Welt geliefert und vernetzt mit den anderen Systemen des Konzerns in Eisenbahnen eingebaut.

Zahlen & Fakten:

Gründung: 1968

Mitarbeiter in NÖ: 1.000

Standorte in NÖ:

Mödling, Kematen/Ybbs

www.knorr-bremse.at

www.ife-doors.com

www.skach.at

www.zelisko.at