Was früher auf den Tisch kam ...

Ein gut gerihtlin: Nim gesoten erbeiz und slahe sie durch ein sip.

Das ist der erste Rezeptschritt für „Erbsen am Spieß“, ein Originalrezept aus „Das buoch von guoter spîse“, entstanden um 1350. Das Werk gilt als das erste deutschsprachige Kochbuch, 101 Rezepte sind darin gesammelt. Und es gehört zu den Quellen fürs „KochKulturMuseum“ in Eggenburg.

Seit Herbst 2020 vermittelt Georg Geml mit seinem Team historische Küche und organisiert dafür Events und Workshops. Ein mittelalterliches Hochzeitsmahl entstand zum Beispiel schon 2019: Man kochte über offenem Feuer in Eisen-Pfannen oder Ton-Töpfen, buk in einem eigens angefertigten Lehmofen und aß mit den Fingern von Fladentellern.

Das Museum sammelt Rezepte, bewahrt altes Kochwissen, spürt dem nach – und vermittelt es. Das Museum hat 2021 erstmals die „Tage der historischen Kochkultur organisiert“, wo sich Wissenschaftler aus unterschiedlichen Disziplin genauso einfanden wie Hobbyhistoriker oder Kochbegeisterte. Eggenburg soll auch 2022 zu einer solchen Drehscheibe für den Austausch werden. Immerhin existiert in Österreich kein Wissenschaftszweig für die historische Kochkultur, in den USA mittlerweile schon. Denn die Ernährung, die Art der Zubereitung und des Speisens können viel über die jeweilige Zeit erzählen.

Haubenkoch Jürgen Wolf mit Georg Geml bei den Tagen der historischen Kochkultur. Foto: Foto: Karin Widhalm

Wissen Sie, was Wassail ist? Mit dem Apfelgewürzwein wärmten sich Dorfbewohner im viktorianischen England – und sie hingen in einem uralten Ritual in Wassail getränkte Toaststücke auf den ältesten Apfelbaum, um eine reiche Ernte sichern zu können. Das KochKulturMuseum bewegt sich durch alle möglichen Epochen und Länder: von der Steinzeit über Marx Rumpolt, dem Koch des Mainzer Kurfürsten, und dem British Empire bis hin zu „Chicago 1920“, wo sich der „Waldorf Salad“ etabliert hat. 2022 liegt der Fokus auf Hildegard von Bingen, die viktorianische Küche, Wikinger-Mahlzeiten und einem Picknick mit Jane Austen.

Die Rezepte sind keine Geheimnisse: „Ein mittelalterliches Hochzeitsmahl“ ist das erste Buch des KochKulturMuseums, bebildert und mit Hintergrund-Informationen. „Erbsen am Spieß“ sind übrigens nicht schwierig: Gekochte Erbsen passieren, etwa gleich viel geschlagene Eier untermischen, daraus ein Omelette braten. In Rauten schneiden, auf Spieße stecken, mit einer Kräuter-Ei-Mischung bepinseln und über dem Feuer kurz anrösten. Mahlzeit!