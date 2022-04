Potpourri der Vielfältigkeit

Ist Ihr Terminkalender auch wieder prall gefüllt mit den Kulturterminen im Bezirk? Oder sind Sie derzeit noch am Überlegen? Eine gute Entscheidungshilfe dafür ist der bereits zum vierten Mal erscheinende NÖN-KulturGenuss. Er zeigt einmal mehr, dass die Kulturlandschaft so vielfältig wie der gesamte Bezirk ist.

Egal, ob man sich lieber in die Ausstellung auf der Schallaburg vertieft, die Lachmuskeln bei der Ybbsiade anspannt, das anspruchsvolle Sprechstück bei den Sommerspielen oder den Ausflug auf die Ruine Agg stein oder Plankenstein genießt – für jeden Geschmack ist in unserem Bezirk etwas dabei. Bei aller Wertschätzung für die „Big Player“ im Bezirk darf aber auch nicht auf die vermeintlich „kleinen“ Kulturinitiativen vergessen werden. Sie vollenden erst das große Potpourri an Kultur in der Region.

Im KulturGenuss wird aber nicht nur der Appetit auf die Kultur, sondern auch auf die Köstlichkeiten der Gastroszene angeregt. Nach zwei Covid-Jahren ist die Sehnsucht groß, einen Ausflugstag oder Kulturabend mit einem Besuch beim Wirten abzuschließen. Zum Auswählen der Ziele inspiriert der NÖN KulturGenuss.