St. Pölten hat sich in den letzten Jahren stark entwickelt, sowohl bei den Arbeitsplätzen aber auch der Zahl der Hauptwohnsitzer. Über 60.000 Menschen wohnen in der Landeshauptstadt und es werden mehr. Doch der Wohnbau ist oft ein Dorn im Auge, Kritik kommt wegen zu wenig leistbarer Wohnungen. Wir haben uns für dieses Sonderprodukt angesehen, wie es in der niederösterreichischen Landeshauptstadt aussieht.

Wir haben uns die Entwicklung der Stadt angesehen, Preise für Miete und Kauf verglichen oder uns auf einer der aktuell größten Baustellen eins Wohnprojekts für Sie umgesehen. Lesen Sie außerdem, wo gebaut werden darf. Der Obmann des Fachverbands der Immobilien- und Vermögenstreuhänder Georg Edlauer gibt einen Kompass durch den Fachbegriff-Dschungel von Bebauungsplan bis zu den unterschiedlichen Widmungen.

Für Menschen, die sich mit dem Gedanken tragen, zu bauen, haben wir auch einen Überblick über die Förderungen zusammengestellt. Die Stadt ist aber nicht nur beliebter Wohnort, auch die Einkaufsmöglichkeiten werden geschätzt. Warum St. Pölten eine der geringsten Leerstandsquoten hat, erklärt Experte Lukas Stefan.