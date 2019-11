Wann? 30.11.2019 um 19:00

Wo? in der Stadtgalerie Mödling, Kaiserin Elisabeth-Str.1, 2340 Mödling

Karten und Kontakt:

karten@dieStadtgalerie.at

0660 8234010

www.stadtgaleriekultur.info

Das multikulturelle Gitarrenquintett präsentiert in einer ungewöhnlichen Besetzung (1 Oktavgitarre; 3 Gitarren; 1 Bassgitarre) eine Auslese seiner Lieblingstücke aus aller Welt: Afrikanische Rhythmen, Balkan-Tänze in ungeraden Takten, exotische Volkslieder aus Japan und Israel, Ohrwürmer aus Ballet- und Opernwerken großer Meister sowie Jazz-Standards erklingen in originellen Arrangements.

Mit viel Charme und großer Virtuosität wird eine faszinierende Klangwelt auf die Bühne gezaubert, die zusammen mit interessanten kurzen Erzählungen über die Kompositionen das Konzert zu einem Erlebnis der ganz besonderen Art macht.

Gitarrissima

Basierend auf engagierten und mutigen Arrangements präsentieren die 5 Musikerinnen einen verblüffenden und charakteristischen orchestralen Klang mit instrumentalbedingt feinsten Nuancen.

„Gitarrissima“ bezaubert mit einem vielseitigen Programm bestehend aus Kompositionen u.a.der Klassik, der Romantik, des Pop, des Jazz oder exotischer ethnischer Musik.

Wo auch immer dieses Ensemble auftritt, es reißt sein Publikum zu Begeisterungsstürmen hin.

Diese 5 verschiedenen Nationalitäten zugehörigen 5 Musikerinnen sind ein Ohren-und Augenschmaus für Liebhaber der Gitarre.

Eben „GITARRISSIMA“!