Erstes Vakuum-Kompetenzzentrum Österreichs

„Die Errichtung des ersten Vakuum-Kompetenzzentrums in Österreich ist ein beeindruckendes Zeichen für den Fortschritt unserer Stadt. Außerdem freuen wir uns, dass dadurch weitere Arbeitsplätze in Korneuburg geschaffen werden“, betonte LAbg. Christian Gepp, MSc, Bürgermeister der Stadt Korneuburg in seiner Rede. „Die Produkte beider Unternehmen ergänzen sich gut, sodass Busch und Pfeiffer Vacuum für die Zukunft gut gerüstet sind“, erklärte Dr. Britta Giesen, Vorstandsvorsitzende der Pfeiffer Vacuum AG.

Neben Dr. Giesen und Herrn LAbg. Gepp waren bei der Veranstaltung auch Kaya Busch, Co-CEO und Miteigentümer von Busch Vacuum Solutions, Daniel Sälzer, Managing Director der Pfeiffer Vacuum AG, Reinhard Schnitzler, Geschäftsführer von Pfeiffer Vacuum Austria und Karl Seiberl, zukünftiger Geschäftsführer von Pfeiffer Vacuum Austria zugegen. In seiner Ansprache wünschte Kaya Busch beiden Teams alles Gute für den Neubau und die gemeinsame Zukunft.

Busch Austria ist seit 35 Jahren am Wirtschaftsstandort Korneuburg und seit 2019 im Businesspark 1 ansässig. Nun realisiert das Unternehmen eine Gebäudeerweiterung für das bisher in Wien ansässige Unternehmen Pfeiffer Vacuum Austria, die vom Korneuburger Bauunternehmen Betriebsbau Schuster errichtet und voraussichtlich im Dezember 2023 fertiggestellt wird. Das neue Vakuum-Kompetenzzentrum bietet Raum für die aktuell 60 Mitarbeitenden beider Unternehmen. Weitere Arbeitsplätze für den Standort Korneuburg sind geplant.

Sowohl Busch Vacuum Solutions als auch Pfeiffer Vacuum sind global agierende Unternehmen, die Vakuum- und Überdrucklösungen für viele unterschiedliche Anwendungen der Industrie produzieren. Das gemeinsame Gebäude in Österreich ist der erste Schritt zu einer verstärkten Zusammenarbeit in der Zukunft.