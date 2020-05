Der Betrieb wurde vor rund 40 Jahren von Franz Hrdlicka jun. Gegründet. Mit seinem Vater Franz Hrdlicka Sen., anfangs als „2 Mann Betrieb“, wuchs die Firma schnell heran und etablierte sich als Dachdeckerei. In den späten 80er Jahren wurde der Betrieb mit einer Bauspenglerei erweitert. Nach erfolgreich absolvierter Ausbildung stieg Günther Hrdlicka, der Sohn des Firmenchefs, in den Betrieb im Jahr 2002 ein. Der Betrieb wurde mit einer Zimmerei erweitert. Der Juniorchef hat bereits einen großen Teil der Arbeitsbereiche in der Firma übernommen. 2011 wurde Franz Hrdlicka für seine Verdienste als Wirtschaftstreibender der Titel Kommerzialrat verliehen.

Der Betrieb beschäftigt 20 Mitarbeiter, die laufend Kurse besuchen, um am neuesten Stand zu bleiben. Ein Großteil der Mitarbeiter ist seit zwei Jahrzehnten im Unternehmen tätig. In der Firma werden laufend Lehrlinge für Dachdecker und Bauspengler ausgebildet. Kundenzufriedenheit ist das oberste Gebot. Deshalb legen wir großen Wert auf fachgerechte Ausführung und hochwertiges Material. Wir bieten eine kostenlose Begutachtung ihres Daches und anschließend einen Kostenvoranschlag.

Beratung bei der Auswahl Ihres Daches ist selbstverständlich. Falls bereits Schäden am Dach zu erkennen sind, bieten wie entsprechende Reparatur- und Sanierungsmaßnahmen an. Wir sind bemüht Ihre gewohnte Wohnqualität so rasch als möglich wieder herzzustellen und gleichzeitig Ihrem Haus ein neues Aussehen zu verleihen.

Die Arbeiten werden von unserem qualifizierten Team durchgeführt.