Der Wettbewerb „Gestalte die Kraft des Windes“ wird von der IG Windkraft in Zusammenarbeit mit der Berufsvereinigung der bildenden Künstler Österreichs, der Kulturvernetzung Niederösterreich und dem Regionalmanagement Burgenland veranstaltet. „In der Vergangenheit wurden Windmühlen schon von Van Gogh und Breughel eingefangen. Mit dem Wettbewerb erlebt das Genre wieder ein Revival", so Lukas Pawek, Initiator des Wettbewerbs.

Lebensgroße Windradkunst vom Fundament bis zur Nabenspitze

Eine Besonderheit des Windkraft-Kunstwettbewerbs stellt der Gewinn der Kategorie „Windrad-Gestaltung“ dar. Hier wird der beste Entwurf für die Bemalung ausgezeichnet. „Leider stehen den Windkraftplanungsfirmen in der Realität nicht so viele Möglichkeiten der Gestaltung zur Verfügung", so Stefan Moidl, Geschäftsführer der IG Windkraft. „Bei jedem Windpark in Österreich gibt es eine Umweltverträglichkeitsprüfung und Landschaftsschutzvorgaben, die eine saubere und umweltverträgliche Stromerzeugung garantieren.“ In einer weiteren Kategorie „Wind-Kunst“ wird jede mögliche Werkform mit Wind-Bezug akzeptiert.

Das gibt es zu gewinnen: Für beide Kategorien werden insgesamt 20 Preise, davon drei KTM-E-Bikes, von Wien Energie zur Verfügung gestellt. Die besten Kunstwerke werden im Rahmen einer Vernissage präsentiert.

Einreichung und Ausschreibung auf: www.tagdeswindes.at/kunst

Einsendeschluss ist der 15. September 2019