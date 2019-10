Ein Club für Talente.

Vor 100 Jahren war es eine Gemischtwarenhandlung, die die Ahnen vom jetzigen Firmenchef Wilhelm Hinterberger, eröffneten. Daraus wurde in den 60er-Jahren ein Sparmarkt und 1971 wurde der erste Heißgetränke-Automat in Betrieb genommen.

Seither wuchs Hinterberger zu einem der bekanntesten Automaten-Caterer im Mostviertel. „Als kommunikatives Zentrum im Unternehmen, in Schulen und öffentlichen Einrichtungen, tragen unsere Kaffee- und Getränkeautomaten zu einem positiven Arbeitsklima bei“, ist sich Automatenbetreiber Wilhelm Hinterberger sicher. Denn in der heutigen Zeit, die von E-Mails, Smartphone-Nachrichten und Leistungsdruck geprägt ist, ist eine kurze Auszeit mit persönlichen Gesprächen am Kaffeeautomaten eine willkommene Pause fürs Gehirn und ein großer Motivationsfaktor für die folgende Arbeit.

Allerdings muss dafür der Kaffee gut schmecken – hier machen die Menschen in der Region keine Kompromisse. Das weiß Hinterberger nur zu gut: „Die Qualität und die Anzahl der unterschiedlichen Kaffee-, Kakao- und Teevarianten sind in den letzten Jahren enorm gestiegen.“ Bestens funktionierende Maschinen mit auf die Firmen maßgeschneiderten Individuallösungen und ein rascher Support mit direktem Ansprechpartner vor Ort tragen das Übrige zum Erfolgskonzept bei. Flexibilität wird im Familienunternehmen mit 25 Mitarbeitern großgeschrieben.

