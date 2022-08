Spielfreude fürs Leben

Das vielfältige Kursangebot der professionellen Künstlerinnen und Künstler reicht von Malen, Schauspiel und Musical über Fotografie, Bildhauerei und vieles mehr. Anmeldungen sind noch bis 30. September 2022 unter mkmnoe.at möglich!

Außerschulisches Programm mit professioneller Begleitung

Die Kreativakademie Niederösterreich ist ein außerschulisches Kultur- und Bildungsangebot für Kinder und Jugendliche des MKM Musik & Kunst Schulen Management Niederösterreich, das sich der künstlerischen Förderung junger Talente verschrieben hat. Sie bietet Raum zur kreativen Entfaltung in den unterschiedlichsten Bereichen und stellt die Freude am gemeinsamen Schaffen und die individuelle Weiterentwicklung der künstlerischen Fähigkeiten in den Mittelpunkt.

Professionelle Künstlerinnen und Künstler begleiten die Jugendlichen beim schöpferischen Prozess und stehen mit Rat und Tat zur Seite. Mit einem konstanten Ausbau ihrer Standorte und Angebote zählt die Kreativakademie seit fünfzehn Jahren zu einem fixen Bestandteil der niederösterreichischen Bildungslandschaft.

Kunst spürbar machen

Gemeinsam mit den niederösterreichischen Musikschulen bietet die Kreativakademie Niederösterreich in allen Regionen des Landes ein vielfältiges Angebot, um Kunst für alle Sinne spürbar zu machen, zu vermitteln und junge Talente in ihren individuellen Begabungen zu fördern.

Anmeldung und nähere Informationen unter mkmnoe.at

MKM – Musik & Kunst Schulen Management Niederösterreich

Das MKM Musik & Kunst Schulen Management Niederösterreich ist ein gemeinnütziger Kulturbetrieb innerhalb der Kultur.Region.Niederösterreich, gefördert vom Land Niederösterreich.

Das MKM ist Servicestelle und Ansprechpartner für die Musikschulen, die Kreativakademie Niederösterreich sowie die Musik- und Kunstschulmodellregionen. Zu unseren Aufgaben zählen neben Beratung und Information die Abwicklung der Landesförderung, die Konzeption und Organisation von Fortbildungen, Musik- und Kunstvermittlungsprojekten sowie Angebote zur Talenteförderung, die Organisation von Jugendmusikwettbewerben, die Betreuung der Landesjugendorchester, die Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung in allen Bereichen des niederösterreichischen Musikschulwesens sowie die Weiterentwicklung von Musikschulen hin zu Musik- und Kunstschulen.