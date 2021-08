In der modernen und umweltfreundlichen Lackierkabine von Jürgen Braunstingl können durch eine saubere Arbeitsweise und regelmäßige Wartung und Reinigung hervorragende Ergebnisse erzielt werden. Zur Farbtonermittlung wird neben herkömmlichen Farbkarten auch auf das Hightech-Farbtonmessgerät zurückgegriffen und so kann jeder Farbton vermessen werden. Ausgemischt werden die Farben direkt im Haus mittels auf 0,1 Gramm genauer computerüberwachter Waage und Aufzeichnung. Damit werden höchste Farbtongenauigkeit erreicht und die beste Qualität erzielt.

Weiters werden ausschließlich Produkte des Premiumherstellers Glasurit verarbeitet. Mit Eco-Balance von Glasurit wird auch auf die umweltschonende Lackreparatur großer Wert gelegt. „Um umweltfreundlich lackieren zu können, ist ein Zertifikat erforderlich und damit wird eine bewusste Entscheidung für die Umwelt getroffen“, hob Braunstingl hervor. „Als Eco-Balance-Betrieb stehen wir für nachhaltigen Umweltschutz. Sie haben hohe Qualität und helfen fossile Rohstoffe und damit CO bereits in der Herstellung der Grundprodukte zu reduzieren und die Umwelt zu schützen“. Lackreparaturen von KTB Braunstingl werden so sehr nachhaltig und sind TÜV zertifiziert.

Gemeinsam mit seinem Gesellen ist Jürgen Braunstingl in der Werkstatt tätig und sorgt so für ein familiäres Service, wobei sich eben der Chef selbst um die Anliegen der Kunden kümmert. Er legt selbst Hand an, um die Schäden zu beseitigen, und geht individuell auf die Kunden ein. Durch modernste Werkzeuge, große Leidenschaft in alltäglichen Aufgaben und der Verarbeitung von Produkten namhafter Hersteller ist es möglich, auch Schäden, die grenzwertig an die Instandsetzung heranreichen, zu reparieren. So kann meist ein „gröberer“ Eingriff in die Substanz des Fahrzeuges vermieden werden. Sollte dies trotzdem nicht mehr möglich sein, kann auch fachgerecht und nach Herstellervorgaben ein Teilersatz an Ihrem Fahrzeug durchgeführt werden. Auch bei starken Beschädigungen, die sich an der Struktur des Fahrzeuges abzeichnen, ist Jürgen Braunstingl dank seiner Richtbank bestens für diese Fälle gerüstet und kann ihr Fahrzeug so wieder in den Originalzustand versetzen.

Bei KTB Braunstingl werden auch Windschutzscheiben repariert und ausgetauscht sowie Scheinwerfer aufbereitet. Dies wird heute, da viele Fahrzeuge Kunststoffstreuscheiben haben, immer wichtiger. Durch Streusalz und UV-Einstrahlung vergilben sie rasch und kosten oft gleich einige Hundert Euro bis hin zu mehr als 1.000 Euro. Günstiger und nachhaltiger ist eine Aufbereitung bei Jürgen Braunstingl und die Scheinwerfer erstrahlen wieder in neuem Glanz. Auch Rostbehandlungen tragen dazu bei, dass der Wert der Fahrzeuge beständig erhalten bleibt. Karosserietechnik Jürgen Braunstingl wickelt auch alle Versicherungsangelegenheiten rund um einen Unfall für ihre Kunden ab.

Serviceleistungen auf einen Blick: