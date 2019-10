Auf die Besucher/innen wartet ein spannendes Programm rund um Kunst, Theater, Musik und Kino. Die Plätze entlang der Kunstmeile Krems verwandeln sich in schillernde Seifenblasen-Spielplätze. Am Minoritenplatz werden aus Stoffresten, Papier und Plastik trendige Kleidungsstücke gezaubert. Im Klangraum Krems Minoritenkirche gibt es das Kindermusiktheater „Max & Moritz“. Angehende DJs können im Forum Frohner ihre eigenen Sounds im Workshop „Scratch it“ kreieren. Im Atelier der Kunstmeile Krems geht es mit der Virtual-Reality-Brille zum Mond.

Im Karikaturmuseum Krems liest Künstler Torben Kuhlmann aus seinem Buch „Armstrong. Die abenteuerliche Reise einer Maus zum Mond“ und steht für Autogramme bereit. Im museumkrems erfahren die Besucher/innen, wie „Drachenblut & Mumienstaub“ einst Wunder wirkten. In der Kunsthalle Krems dreht sich bei der Familien-Führung alles um Neil Armstrong und Buzz Aldrin, die ersten Männer am Mond. Außerirdisch geht es auch am Museumsplatz zu – bei der Schminkstation werden Jung und Alt in Aliens verwandelt. Jungarchitekten können in die Architektur der Landesgalerie Niederösterreich eintauchen und selbst ihr Museum designen. Im Kino im Kesselhaus geht es mit Janosch auf Schatzsuche. Im Kinolabor experimentieren Interessierte mit Schatten, Wunderscheibe und Flipbooks.

Zudem warten vierzehn Ausstellungen auf die Besucher/innen mit spannenden Familien-Führungen in der Landesgalerie Niederösterreich, der Kunsthalle Krems, im Forum Frohner, Karikaturmuseum Krems und museumkrems.

Weitere Programmdetails unter: kunstmeile.at/kinderkunstfest

TICKETS

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre: Eintritt frei

Erwachsene: € 10

Für zwei Programmpunkte ist ein Extraticket erforderlich:

Janosch – Komm, wir finden einen Schatz

Kino im Kesselhaus, 17.00 – 18.15 Uhr, Ticket: € 3

Max & Moritz. Eine musikalische Lausbubengeschichte nach Wilhelm Busch

Klangraum Krems Minoritenkirche, 14.00 – 14.50 und 16.00 – 16.50 Uhr, Ticket: € 5

Für den Workshop „Scratch it!“ im Forum Frohner ist eine Anmeldung unter tickets@noe-festival.at erforderlich.

Vorverkauf für die Extratickets unter T +43 2732 908033 oder kunstmeile.at

Aufgrund der beschränkten Sitzplätze wird der Vorverkauf für Extratickets empfohlen!

KONTAKT

T +43 2732 908010

office@kunstmeile.at