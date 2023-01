Unsere starke Stimme im NÖ Landtag

In unserer Region geht es um viel: Gilt es doch mit Kurt Hackl unser regionales Landtagsmandat zu erhalten. Das Mandat ist keineswegs sicher, da in der niederösterreichischen Volkspartei alleine die persönlichen Vorzugsstimmen über ein Mandat entscheiden. Wir haben deshalb Kurt Hackl zum Interview gebeten um seine wichtigsten Anliegen vorzustellen.

Wie beurteilen Sie die Entwicklung unserer Region in den letzten Jahren?

Kurt Hackl: Unsere Region ist ein HOT SPOT in Sachen Wirtschaftswachstum und Bevölkerungsentwicklung. Das verschafft uns unglaubliche Chancen, aber birgt auch Risken. Hier ist eine Politik gefragt, die fördert und fordert, dort wo es notwendig ist, aber auch den Mut hat, Stopp zu sagen, wenn es um unsere Lebensqualität, wenn es um unsere Identität, um unsere dörfliche Struktur und um die Erhaltung unserer Stadtzentren geht.

Wie ist dabei ihr Arbeitszugang?

Kurt Hackl: Zuhören – Anpacken – Umsetzen! Zuhören schärft nicht nur den Verstand, sondern öffnet auch das Herz. Das ist mir wichtig in meiner politischen Arbeit. Weniger politisieren – mehr gestalten, das ist mein Arbeitszugang. Ich habe in den letzten Jahren bewiesen, dass ich die Kraft und die Ausdauer habe Projekte erfolgreich umzusetzen. Ich stehe für innovative Ideen, wo neue Antworten gefordert sind, gezielte Unterstützung, wo finanzielle Hilfe gebraucht wird und entschlossenes Handeln, wo die Weichen für unsere Kinder gestellt werden. Als Bindeglied unserer Region stehe ich im engen Kontakt mit den Bürgermeistern auf der einen und den Entscheidungsträgern auf Landesebene auf der anderen Seite. Sie können mir glauben, grünes Licht der NÖ Landesregierung und des NÖ Landtages für wichtige Projekte bestärkt mich in meiner Arbeit und ist meine Motivation weiterzuarbeiten für die Menschen unserer Region.

Was sind ihre politischen Schwerpunkte?

Kurt Hackl: Mein wichtigstes Ziel ist auch weiterhin die Schaffung von Arbeitsplätzen! Einen Arbeitsplatz in der Nähe zu haben bedeutet Lebensqualität. Ein sorgsamer Umgang mit den vorhandenen Ressourcen ist mir sehr wichtig und eine Verpflichtung unseren Kindern gegenüber. Wir müssen daher verstärkt nach dem Prinzip der Nachhaltigkeit handeln. Dies ist ein wichtiger Beitrag zum aktiven Klimaschutz. Auch die Infrastruktur für unsere Gesundheit dürfen wir nicht außer Acht lassen. Der Ausbau der ärztlichen Versorgung ist für mich ein zentrales Thema.

Die Chance sich ein Eigenheim dort zu schaffen, wo man geboren ist, darf nicht an explodierenden Grundstückspreisen und den damit verbundenen Problemen scheitern. Wir brauchen neue Anreize um alte, leerstehende Gebäude und Flächen in den Dorfzentren zu reaktivieren, günstige Startwohnungen für die Jungen und erschwingliche Wohnungen und Bauplätze für Familien.