Die L.E.B. KFZ-Fachwerkstätte in Traiskirchen gibt es schon seit über 20 Jahren und ist mittlerweile einer der fünftgrößten Volvo-Vertragshändler Österreichs. Vor einiger Zeit hat man sich bei L.E.B. entschlossen, ein weiteres Projekt in Angriff zu nehmen und hat im Frühjahr nach langer Planungs- und Umsetzungsphase den Fahrradshop L.E.B. Bike & Service in der Jochäckergasse 13 in 2512 Traiskirchen/Oeynhausen eröffnet.

Auf 230 m² modernster Verkaufsfläche und mit bester Beratung durch Top-Experten wird Ihr Einkauf L.E.B. Bike & Service zum einmaligen Erlebnis. Foto: L.E.B. Bike & Service

Jetzt Ihr Wunschrad finden bei L.E.B Bike & Service!

Fahrrad-Freunde finden hier alles, was das Herz höher schlagen lässt: eine große Auswahl der Marken Cannondale, Pivot, Husqvarna, Lapierre, Raymon, Advanced und Haibike, Sportnahrung von Peeroton, Bekleidung und Zubehör von POC, Oakley, Evoc, First Degree und vieles mehr.

In dem neuen Bike-Store werden nur Markenwaren von höchster Qualität geführt. Das hochwertige Sortiment besteht aus klassischen Rädern ebenso wie Spezialbikes oder super trendige Modellen.

Foto: L.E.B. Bike & Service

Im neu eröffneten Bikestore wird ein Top-Radservice geboten. Professionell und kompetent werden hier Kundenwünsche von den Ersatzteilen bis hin zur Bekleidung und sämtlichen Accessoires vom Helm bis zu den Schuhen erfüllt.

Auch wer sein Rad „fit“ machen möchte, ist bei L.E.B. Bike & Service in Oeynhausen an der richtigen Adresse.

Foto: L.E.B. Bike & Service

Fahrrad-Service

In den Shop integriert ist eine Fahrradwerkstatt mit unterschiedlichen Servicepaketen und Reparaturen aller Art, die auch ein professionelles Bike-Fitting mit Laservermessung anbietet. Denn wer lang und viel unterwegs ist, muss auch richtig im Sattel sitzen. Die Passende Sitzposition unterstützt nicht nur die optimale Kraftübertragung, sondern vermeidet auch Schmerzen bei Fahren und erhöht den Fahrkomfort.

Das garantiert lange Freude an Ihrem Zweirad und die Sicherheit, bei allen Witterungsverhältnissen und allen Belastungen das perfekte Rad mit der perfekten Ausstattung zu besitzen. Denn unsere fahrradbegeisterten Kunden finden bei uns ein Rund-Um-Paket wie wir es auch schon im Autohaus seit Jahren anbieten.

Jetzt noch schneller zum Wunschrad

Wer bei L.E.B. Bike & Service das passende Rad gefunden hat – egal ob Mountainbike, Rennrad oder E-Bike – kann zudem gerne von einer Rad-Finanzierung profitieren. Nähere Infos erfahren Sie im Shop.