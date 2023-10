Relaxen unter Frauen

Als einziges Women's-Health-Resort in Europa bietet das „la pura Women's Health Resort Kamptal“ in Gars am Kamp einzigartige, auf weibliche Bedürfnisse zugeschnittene, Angebote. Das Vier-Sterne-Superior-Resort im Waldviertel ist ausschließlich für Frauen zugänglich und verbindet Gesundheit mit Wohlfühlen. Im Jahr 2022 erhielt das la pura die Auszeichnung „World's Best Female Spa 2022“.