LAbg. Bgm. René Lobner Mobilitätsangebot in Gänserndorf

L andesrat Ludwig Schleritzko hat in einer Presseaussendung verkündet, dass Gänserndorf eine von drei Gemeinden in Niederösterreich sein wird in der ein E-Scooter-Verleih ins Leben gerufen wird.