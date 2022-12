„Für St. Pölten Stadt & Land anpacken!“

1. Wofür wollen Sie sich im Landtag besonders einsetzen?

Für die Anliegen der Niederösterreicher und Niederösterreicherinnen – ganz besonders für eine Verbesserung der Lebensrealitäten der St. Pöltner und St. Pöltnerinnen.

2. Was ist Ihre Motivation für Ihr politisches Engagement?

Das tägliche Leben. Jedes Gespräch, ob mit Jung oder Alt.

3. Was wird Ihre erste politische Handlung im Landtag sein?

Ein Antrag für eine öffentliche Volluniversität in Niederösterreich, in unserer wunderschönen Bildungslandeshauptstadt St. Pölten. Wien hat eine. Oberösterreich hat eine. Niederösterreich braucht eine.

„Zu sagen gibt es aber natürlich vielmehr!“ lacht die 41-jährige Landtagsabgeordnete nach Aufnahme des Videos und ergänzt „Gerade die öffentliche Volluniversität ist mir als Pädagogin ein großes Anliegen!“

Schindele kämpft für öffentliche Volluniversität

In Österreich gibt es derzeit 266.323 ordentliche StudentInnen an 22 öffentlichen Universitäten. Bis 2035 wird ein Anstieg auf rund 435.000 Personen erwartet. Dieser Umstand sowie Einsparungen, bringen die Unis an ihre Kapazitätsgrenzen. Adäquate Betreuung ist meist nicht mehr möglich.

„Viele NiederösterreicherInnen ziehen zum Studieren nach Wien. Mit ihnen verlässt Know-how Niederösterreich – deshalb braucht es im einwohnermäßig zweitgrößten Bundesland eine öffentliche Volluniversität mit Sitz in St. Pölten“, so Schindele. Der Standort würde eine Entlastung der Uni Wien aber vor allem Arbeitsplätze für die Region bringen: Denn Universitätsstädte bieten Vorzüge sowohl für Unternehmen als auch die Forschung.

Öffis: Umsetzen statt Ankündigen

„Wenn man selbst nicht mobil ist – sprich auf den öffentlichen Verkehr angewiesen – wird der Weg zur Arbeit, in die Schule, zum Einkaufen, zum Arzt oder selbst ins Kaffeehaus schwierig!“ so Schindele.

Schon seit Jahren macht die SPÖ in der Stadt und im Bezirk St. Pölten auf die Probleme im Öffi-Bereich aufmerksam und zeigt Lösungsvorschläge auf. Auch die rote Forderung nach einem S-Bahnkonzept für den Zentralraum gibt es nicht erst seit gestern. 2021 wurde dazu auch die Informationskampagne „Genug gewartet – Ausbau des öffentlichen Verkehrs jetzt!“ ins Leben gerufen.

„Lippenbekenntnisse reichen nicht!“ Schindele spricht hier auch die vor Kurzem präsentierten Pläne der ÖVP an: „Im Vorwahlkampf lassen sich viele Versprechungen machen. Denn bereits 2017 gab es ähnliche Ankündigungen der Volkspartei. Die Versprechungen immer kurz vor der nächsten Wahl zu wiederholen, bringt aber keine einzige Pendlerin und keinen einzigen Pendler schneller von A nach B. Es braucht Taten und keine Pressekonferenzen, die wieder mal versprechen, dass die S-Bahn nach St. Pölten kommt und den Zentralraum verbindet“ erklärt Schindele und ergänzt „Außerdem braucht es auch ein S-Bus-System, denn auf die Menschen, die nicht direkt an einer Zugstrecke leben, wird sonst leider wieder vergessen!“

Gefordert: Kinderpsychiatrie in St. Pölten

Seit mehr als 30 Jahren ist das Recht auf Gesundheit in der Kinderrechtskonvention verankert. Die Realität sieht oft anders aus. Immer mehr junge Menschen weisen schwere, depressive Symptomatiken auf – ExpertInnen und Kinderrechtsorganisationen warnen vor langfristigen Auswirkungen. Die Wartelisten der drei NÖ-Standorte Hinterbrühl, Tulln und Mauer sind lang, die Aussicht auf eine zeitnahe Aufnahme schlecht. Platzmangel gibt es auch im ambulanten Bereich, insbesondere bei Kassenplätzen.

„Stationäre psychiatrische Betreuungsplätze sucht man in St. Pölten vergebens – das gehört dringend behoben! Es ist Zeit für eine Kinder- und Jugendpsychiatrieeinrichtung in der Landeshauptstadt!“ so Schindele abschließend.