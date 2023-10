IFE Einstiegssysteme – ein globaler Player

Pünktlichkeit, Effizienz, Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit im Schienenverkehr werden von einem entscheidenden Moment bestimmt: dem Ein- und Ausstieg der Fahrgäste.

ÖBB railjet® Foto: IFE

IFE Einstiegssysteme verbinden Menschen. Nicht nur Menschen, die problemlos und sicher von A nach B kommen wollen, sondern auch Partner, die gemeinsam nach Erfolgen streben. Zusammen mit Fahrzeugherstellern und Betreibern verfolgen wir konsequent das Ziel, Einstiegssysteme für Schienenfahrzeuge zu verbessern und den Markt mit innovativen Impulsen zu beleben.

IIFE gehört zur Knorr-Bremse Gruppe und rüstet weltweit Straßen- und Stadtbahnen, U- und S-Bahnen, Reisezugwagen sowie Hochgeschwindigkeitszüge aus. Mehr als eine Million IFE Schiebe- und Schwenkschiebetüren sind täglich im Einsatz.

Erfolg durch innovative MitarbeiterInnen

Unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind unser Motor, in ihr Wissen und ihre Weiterbildung investieren wir. Sämtliche neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden mittels individuell auf ihre Position abgestimmten Einschulungsplänen optimal auf die Herausforderungen in ihrer Funktion vorbereitet.

Es ist Firmenphilosophie des Knorr-Bremse Konzerns unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen das Rüstzeug sowohl für die fachlichen als auch die persönlichen Herausforderungen mitzugeben – für heute und für die Zukunft.

Mit ca. 420 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen am Standort Kematen an der Ybbs zählt die IFE zu den größten Arbeitgebern im Bezirk Amstetten. Sämtliche Verwaltungs- und Entwicklungsfunktionen befinden sich hier am Hauptsitz des international tätigen Unternehmens.

Aufgrund der ausgezeichneten Auftragslage haben wir in den kommenden Jahren zahlreiche Positionen mit HTL Absolventen und Absolventinnen zu besetzen.

Der IFE Hauptsitz in Kematen/Ybbs Foto: IFE

Einstiegsmöglichkeiten

Einstiegsmöglichkeiten für HTL Absolventen und Absolventinnen im Knorr-Bremse Konzern sind Praktika, Diplomarbeiten sowie ein Direkteinstieg in eine Spezialisten Funktion, vor allem im Bereich der Konstruktion und der Software Entwicklung.

Foto: IFE

Alle aktuellen Stellenangebote sind auf unserer Homepage www.ife-doors.com im Bereich Karriere ersichtlich. Bei Interesse an Diplomarbeiten kontaktieren Sie bitte unsere Human Resources Abteilung.

Knorr-Bremse GmbH, Division IFE

33.a Straße 1

3331 Kematen a.d. Ybbs

Tel.: 07448 / 9000-0

www.ife-doors.com