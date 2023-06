Jetzt gibt‘s Geld fürs Lernen im Lagerhaus Zwettl

Lehre mit Matura ist nichts Neues. Lehrlinge haben in Österreich seit einigen Jahren die Möglichkeit, neben ihrer Lehre die Matura zu absolvieren. Meist extern und in der Freizeit. Das bedeutet einen großen zusätzlichen Zeitaufwand und schreckt so manch eine:n davor ab, neben der Lehre auch noch für die Matura zu lernen.

Im Lagerhaus Zwettl hat man sich dazu Gedanken gemacht und eine optimale Lösung gefunden, die ihres gleichen sucht. „Wir brauchen in Zukunft mehr denn je top ausgebildete Fachkräfte. Zusätzlich zur Lehre die Matura zu machen und das auch noch am Firmenstandort und in der Arbeitszeit, ist eine tolle Möglichkeit für junge Menschen und die beste Basis fürs weitere Berufsleben“, sagt Angelika Pany-Brait, Leitung Personalentwicklung im Lagerhaus Zwettl. Ein Zuckerl ist, dass sich die Lehrlinge ihr viertes Maturafach selbst aussuchen dürfen. „Lehrlinge aus handwerklichen Berufen können an Stelle des vierten Faches die Meisterprüfung ablegen und haben Matura und Meister in der Tasche. Bei manchen Berufen ist es möglich, aufgrund dieser Ausbildung den Ingenieurstitel zu erwerben.“

Der Ablauf ist vom ersten Lehrjahr an klar vorgegeben. Von Montag bis Donnerstag wird gearbeitet und am Freitag die Schulbank gedrückt. Dabei kommt die praktische Ausbildung nicht zu kurz.

So funktioniert‘s:

Einstiegstest mit Motivationsschreiben – abgefragt wird nicht das Wissen der Bewerber:innen, sondern Fähigkeiten wie logisches Denken und Sprachverständnis getestet. Ein Motivationsschreiben muss abgegeben werden.

Kurs in der Arbeitszeit – fürs Lernen gibt‘s Geld

Deutsch, Englisch, Mathematik – ein Maturafach nach dem anderen

Fachbereich oder Meisterprüfung – j e nach Lehre, die absolviert wird, kann man sich das vierte Fach aussuchen bzw. durch die Meisterprüfung ersetzen.

Besonders im Lagerhaus Zwettl ist auch, dass diese Möglichkeit für alle 19 angebotenen Lehrberufe besteht. Bildung ist nach wie vor das höchste Gut und besonders für junge Menschen die Basis, um sich beruflich weiterzuentwickeln.

Mehr Infos auf weltviertel.at