Alpenwellness im Sommer 2022

In sonnenreicher Lage, umgeben vom herrlichen Bergpanorama der Tauern, findet man in der Ferienregion Lungau viel Natur und Natürlichkeit. Während des Sommers führen entspannende Wanderrouten vorbei an sprudelnden Bächen und glasklaren Gebirgsseen. Zum Verweilen und Stärken laden urige Hütten und gemütliche Jausenstationen ein. Wenn die Kondition für große Bergtouren nicht reicht, erleichtern Seilbahnen und Sessellifte den Aufstieg und bieten so den Wanderern einen herrlichen Almtag.

**** Landhotel Postgut - Familie Klary

Tauernstraße 13

5563 Tweng

+43 6471 20 206

info@postgut.at