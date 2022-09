Saison startet mit Theaterfest für alle

„Runter vom Sofa, rein ins Theater“, heißt es seitens des Landestheaters NÖ. Die neue Spielsaison naht heran und das will die Kulturstätte im Rahmen des „Theaterfests für alle“ gemeinsam mit ihrem Publikum begehen.

Der Tag der offenen Tür beginnt am Samstag, 10. September, um 13.30 Uhr und lässt alle Theaterinteressierte das Theater hautnah erleben und einen Blick hinter die Kulissen werfen.

„Wir glauben, dass wir Glücksmomente beim Publikum dadurch schaffen, wenn wir mit ihm gemeinsame Erlebnisse kreieren“, sagt Intendantin Marie Rötzer.

So können Kinder neben regelmäßigen Backstagetouren zum Beispiel das Talent des Theaterpersonals erkunden und sich mithilfe von Schminke in ihr Lieblingstier oder sagenhafte Gestalten verwandeln.

Darüber hinaus gibt es im Laufe des Nachmittags auch eine Bastel- und Malstation sowie eine Fotobox oder ein Gewinnspiel. Überdies ist auch ein Requisitenflohmarkt geplant.

Witzige Geschichten aus dem Betrieb werden erzählt

Um 14.30 und 15.30 Uhr startet eine Show, in der das Technikteam den Theaterfans zeigen wird, was die Bühne alles kann. So erfährt das Publikum zum Beispiel, wie Lichteffekte oder verschiedene magische Momente erschaffen werden. Zudem werden auch lustige Pannen und Hoppalas aus dem Theaterbetrieb offenbart und nachgemacht. „So lachen wir mit dem Publikum über uns selbst und können gemeinsam Spaß haben“, sagt Rötzer.

Apropos Zusammenleben: Im Rahmen des „Theaterfests für alle“ präsentiert das Landestheater auch Einblicke in die Kinderproduktion „Frederick die Maus“, die vom Zusammenleben der Mäuse und Menschen erzählt. Für Erwachsene hat das Landestheater eine Filmdoku zum Bühnenwerk „Der Talisman“ vorbereitet.

Das gesamte Programm finden Sie auf www.landestheater.net .